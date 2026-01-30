Sexta, 30 de Janeiro de 2026
Tenente Portela, RS
Governo federal e Sesi ampliam oferta de cuidotecas no país

Atualmente, 12 equipamentos estão em funcionamento no país

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
30/01/2026 às 16h58

Um Acordo de Cooperação Técnica entre o governo federal e o Conselho Nacional do Serviço Social da Indústria (CN-Sesi) amplia a oferta de cuidotecas em todo o país. A iniciativa, que integra o Plano Nacional de Cuidados, busca garantir que familiares, especialmente mulheres, tenham um lugar seguro para deixar as crianças enquanto estudam e se qualificam profissionalmente.

A parceria envolve a Secretaria Nacional da Política de Cuidados e Família (SNCF) do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) e tem como foco principal a implantação de cuidotecas em espaços educacionais e de qualificação do Sistema Indústria.

O titular do MDS, Wellington Dias, disse que muitas mulheres não ocupam vagas em setores como a indústria porque não têm onde deixar as crianças. “A parceria vai garantir essa condição para que aquela criança de até 12 anos possa ser bem cuidada e que a mãe tenha a condição de estudar, de trabalhar e de contribuir com o desenvolvimento da sua família e do Brasil”, disse, em nota divulgada pela pasta.

“As cuidotecas são espaços de acolhida para crianças e que têm o objetivo de permitir aos responsáveis pelo cuidado dessas crianças, no âmbito familiar, que em geral são as mulheres, que possam se qualificar, aumentar sua escolaridade e trabalhar no período exatamente que exceda a jornada escolar”, explicou a secretária nacional de Política de Cuidados e Família do MDS, Laís Abramo.

Com a parceria, o Sesi vai apoiar financeiramente projetos de cuidotecas por meio de editais. Cada iniciativa pode receber até R$ 500 mil para compra de equipamentos, materiais e contratação de serviços. Os departamentos regionais do Sesi serão responsáveis pela execução dos projetos e pelo funcionamento dos espaços. Já o MDS, por meio da SNCF, prestará apoio técnico e metodológico, além de participar da capacitação das equipes locais.

Cuidotecas

As cuidotecas são parte do Plano Nacional de Cuidados Brasil que Cuida . As cuidotecas são espaços públicos, gratuitos e seguros, voltados ao acolhimento de crianças de 3 a 12 anos com e sem deficiência, em horários que vão além da jornada escolar, como à noite, por exemplo.

O serviço apoia pessoas que são responsáveis por crianças e que precisam trabalhar, estudar ou se qualificar. Os espaços oferecem atividades recreativas, leitura, jogos e artes, além de cuidados básicos, como alimentação, higiene, troca de roupas e descanso.

Atualmente, 12 cuidotecas estão em funcionamento no país, sendo uma na Universidade Federal Fluminense (UFF) e 11 em Institutos Federais na Bahia, no Maranhão e em Sergipe.

