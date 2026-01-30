Governo de Santa Catarina intensifica inserção global com missão na Suíça

Fotos: Bern Economic Development Agency l Divulgação

O Governo de Santa Catarina concluiu, entre os dias 25 e 30 de janeiro, uma missão internacional ao Cantão de Berna, na Suíça, com foco na ampliação de parcerias econômicas, institucionais e tecnológicas com a Europa. A missão foi liderada pela vice-governadora Marilisa Boehm e integra a estratégia de internacionalização conduzida pelo governador Jorginho Mello, que prevê o fortalecimento da presença catarinense no cenário europeu, especialmente diante do avanço do acordo entre a União Europeia e o Mercosul.

A agenda concentrou reuniões institucionais, visitas técnicas e encontros com lideranças públicas e empresariais suíças, além da realização do SC Day in Bern, evento que reuniu empresários dos dois países e ativou, na prática, o memorando de entendimento firmado entre Santa Catarina e o Cantão de Berna em 2025.

SC Day in Bern conecta Santa Catarina ao ecossistema europeu de inovação

Realizado no Switzerland Innovation Park Biel/Bienne, o SC Day in Bern reuniu cerca de 40 empresários suíços e brasileiros, representantes de agências de desenvolvimento econômico e centros de inovação. O encontro marcou a operacionalização do memorando de entendimento entre Santa Catarina e o Cantão de Berna, com foco em indústria avançada, inteligência artificial, manufatura de precisão, saúde, energia, inovação e sustentabilidade.

Na abertura do evento, a vice-governadora apresentou indicadores econômicos e dados estruturais do Estado, destacando o ambiente de negócios, a base industrial e o ecossistema de inovação catarinense. Segundo ela, a missão teve como objetivo transformar relações institucionais em oportunidades concretas para Santa Catarina.

Empresas e parceiros ampliam diálogo com o mercado europeu

No painel central do SC Day, o secretário executivo de Articulação Internacional, Paulo Bornhausen, apresentou Santa Catarina como uma porta de entrada para a América do Sul, ressaltando a localização estratégica, a infraestrutura logística e a estabilidade institucional do Estado.

Empresas catarinenses com atuação internacional compartilharam experiências e perspectivas de expansão no mercado europeu. A missão contou ainda com o apoio de parceiros institucionais estratégicos, entre eles a Invest Western Switzerland, representada por Thiago Cruz, diretor Brasil, que atuou como articulador entre o ecossistema econômico do oeste suíço e as empresas catarinenses, fortalecendo a conexão com centros europeus de inovação e investimentos.

O representante da Federação das Indústrias de Santa Catarina (FIESC), Luiz Gonzaga Coelho, destacou que a missão reforça o posicionamento da indústria catarinense no cenário internacional e amplia o acesso a mercados de alto valor agregado.

Visitas técnicas e agenda institucional

A programação incluiu visitas técnicas a centros de referência suíços, como o Switzerland Innovation Park, a Swiss Smart Factory, o Swiss Advanced Manufacturing Center, o Swiss Battery Technology Center, além de reuniões na Fritz Studer AG, empresa reconhecida internacionalmente pela produção de máquinas-ferramenta de alta precisão.

A delegação também cumpriu agenda institucional com autoridades locais e participou de um almoço oficial na residência da embaixadora do Brasil em Berna, fortalecendo a articulação diplomática entre Brasil, Suíça e Santa Catarina.

Passagem por Bruxelas

Na quinta-feira, 29 de janeiro, o secretário Paulo Bornhausen esteve em Bruxelas, na Bélgica, onde cumpriu agenda institucional junto a representantes da União Europeia. A visita teve como objetivo articular futuros acordos e encontros para apresentar Santa Catarina como um hub estratégico de entrada para o mercado europeu, diante da iminente implementação do acordo União Europeia–Mercosul.

Segundo Bornhausen, o Estado busca se antecipar às mudanças no cenário internacional e posicionar Santa Catarina como um parceiro confiável e competitivo para a Europa. Na sexta-feira, 30, o secretário encontrou-se em Lisboa com o ex-ministro Miguel Relvas, embaixador honorário para Santa Catarina em Portugal, a fim de alinhar os próximos movimentos em Lisboa e Bruxelas junto aos eurodeputados portugueses, que terão papel fundamental na aprovação do acordo entre União Europeia e Mercosul no Parlamento Europeu.

Avaliação final da missão

Ao final da missão, a vice-governadora Marilisa Boehm avaliou que os compromissos cumpridos na Suíça consolidam a estratégia de internacionalização do Estado e abrem novas frentes de cooperação com a Europa.

Para o secretário Paulo Bornhausen, a missão confirma a diretriz do governo Jorginho Mello de atuação internacional ativa, com foco em resultados concretos para a economia catarinense.

