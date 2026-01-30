Sexta, 30 de Janeiro de 2026
Escola Municipal Senador Pinheiro Machado, de Vista Gaúcha, é destaque estadual no Prêmio Alfabetiza Tchê

Para o prefeito de Vista Gaúcha, Claudemir José Locatelli, a conquista é reflexo do trabalho coletivo desenvolvido no município

Por: Rafael Piasecki Fonte: Fonte: Jornal Província/Ascom Vista Gaúcha
30/01/2026 às 15h49
Foto: Divulgação Ascom Vista Gaúcha

A Escola Municipal Senador Pinheiro Machado, localizada na Linha Progresso, no interior do município de Vista Gaúcha, conquistou um importante reconhecimento no Prêmio Alfabetiza Tchê, ao alcançar o 1º lugar entre os 21 municípios da Região Celeiro e a 8ª colocação no ranking estadual. A escola obteve Índice de Qualidade de Alfabetização da Escola (IQAe) de 92,73, figurando entre as melhores do Rio Grande do Sul.

O resultado tem como base os dados do Sistema de Avaliação do Rendimento Escolar do Rio Grande do Sul (SAERS) 2024 e integra a premiação que reconhece as 200 escolas com melhor desempenho em alfabetização no Estado. A oficialização ocorreu por meio da Portaria SEDUC RS nº 0051/2026, publicada na última terça-feira, 27 de janeiro.

Para o prefeito de Vista Gaúcha, Claudemir José Locatelli, a conquista é reflexo do trabalho coletivo desenvolvido no município. “A educação sempre será uma prioridade da nossa gestão, e esse reconhecimento demonstra o empenho de professores, alunos, famílias e de toda a comunidade escolar”, destacou.

O secretário municipal de Educação, Celso José Dal Cero, também comemorou o resultado e ressaltou os investimentos realizados. “Esse desempenho é fruto de um trabalho contínuo, com foco na formação dos professores, no acompanhamento pedagógico e na busca permanente pela excelência no ensino”, afirmou.

Segundo o secretário, para 2026 a Secretaria Municipal de Educação já projeta novos projetos e ações, com o objetivo de manter e ampliar os resultados alcançados. As iniciativas terão foco no aprimoramento do processo de ensino-aprendizagem e na valorização dos profissionais da educação, garantindo a continuidade de uma educação pública de qualidade em Vista Gaúcha.

