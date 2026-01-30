Sexta, 30 de Janeiro de 2026
Programa Brasil no Mundo, da TV Brasil, debate 1° ano do governo Trump

Economista Laura Carvalho é a convidada da semana

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
30/01/2026 às 15h18
© Fernando Frazão/Agência Brasil

Neste domingo (1), a TV Brasil leva ao ar, às 19h30, uma nova edição do programa Brasil no Mundo . No estúdio do Rio de Janeiro, os jornalistas Cristina Serra, Jamil Chade e Yan Boechat recebem a economista Laura Carvalho para analisar as reações globais à excessiva dependência dos Estados Unidos após um ano de governo de Donald Trump.

Além disso, a atração comenta as novas leis francesas com restrições às Big Techs, o papel da China nesse novo desenho econômico e as mais recentes ameaças americanas ao regime cubano.

A convidada da semana Laura Carvalho é professora de Economia da Universidade de São Paulo (USP) e diretora da Open Society Foundations.

Em 2018, ela lançou o livro Valsa Brasileira: do boom ao caos econômico , em quem investiga o crescimento e a subsequente crise da economia brasileira a partir de 2014.

Sobre a produção

O programa Brasil no Mundo se dedica a destrinchar os grandes acontecimentos globais com a profundidade que cada tema exige.

Conduzido pelos jornalistas especialistas Cristina Serra, Jamil Chade e Yan Boechat, a atração apresenta análises consistentes e, a cada edição, recebe um convidado que contribui para ampliar a compreensão do cenário internacional e de seus reflexos na sociedade.

Com exibição semanal na TV Brasil sempre aos domingos, às 19h30, o programa tem duração de uma hora.

Cristina Serra atua como jornalista há cerca de 40 anos, tendo trabalhado na emissora Globo por 26 anos, como correspondente em Nova York e em outras funções.

O jornalista Jamil Chade trabalha há duas décadas como correspondente de diversos veículos no escritório da Organização das Nações Unidas (ONU) em Genebra, período em que contribuiu com BBC, CNN, Guardian e veículos brasileiros.

Já Yan Boechat cobre conflitos internacionais há 20 anos para diversos veículos, como Folha de S.Paulo e O Estado de S. Paulo . Já fez reportagens in loco na África, Oriente Médio, Rússia e América Latina.

O programa já entrevistou personalidades como a ministra do Meio Ambiente e Mudanças Climáticas, Marina Silva; o embaixador André Correa do Lago, presidente da COP30, o geógrafo Elias Jabbour e a economista Juliana Furno.

Clique aqui e saiba como sintonizar a TV Brasil .

Serviço

Brasil no Mundo – Domingo, dia 01/02, às 19h30, na TV Brasil
Brasil no Mundo – Madrugada de domingo, dia 01/02, para segunda, dia 02/02, às 2h30, na TV Brasil

