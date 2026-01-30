Sexta, 30 de Janeiro de 2026
17°C 31°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Unesp divulga lista de aprovados no vestibular 2026

Segunda chamada está prevista para 9 de fevereiro

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
30/01/2026 às 14h37

A Universidade Estadual Paulista (Unesp) divulgou nesta sexta-feira (30) sua lista de aprovados no vestibular de 2026.

Acesse a lista para conferir os nomes dos convocados.

Os candidatos aprovados na primeira chamada devem fazer a matrícula entre os dias 2 e 4 de fevereiro, inicialmente de maneira virtual, pelo site da institução . Depois disso, em data que ainda será divulgada, será feita a matrícula presencial.

Nesta edição, 65.208 candidatos disputaram 5.867 vagas de graduação na Unesp. O curso mais procurado foi medicina, seguido por psicologia, direito e ciência da computação.

A Unesp terá mais oito chamadas de convocação. Veja as datas:

  • 2ª chamada: 9 de fevereiro
  • 3ª chamada: 12 de fevereiro
  • 4ª chamada: 19 de fevereiro
  • 5ª chamada: 23 de fevereiro
  • 6ª chamada: 25 de fevereiro
  • 7ª chamada: 27 de fevereiro
  • 8ª chamada: 3 de março

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Educação Há 25 minutos

Não selecionados no Sisu têm até segunda para aderir à lista de espera

Interessados podem escolher apenas em uma opção de curso
Educação Há 2 horas

Governo federal e Sesi ampliam oferta de cuidotecas no país

Atualmente, 12 equipamentos estão em funcionamento no país

 Foto: Divulgação Ascom Vista Gaúcha
Vista Gaúcha Há 3 horas

Escola Municipal Senador Pinheiro Machado, de Vista Gaúcha, é destaque estadual no Prêmio Alfabetiza Tchê

Para o prefeito de Vista Gaúcha, Claudemir José Locatelli, a conquista é reflexo do trabalho coletivo desenvolvido no município

 © Tomaz Silva/Agência Brasil
Educação Há 7 horas

Inep oferece declaração que permite matrícula na educação superior

Candidatos podem acessar página do participante

 © Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Educação Há 10 horas

Capes realiza censo da pós-graduação até 26 de fevereiro

Formulário de resposta está disponível na Plataforma Sucupira

Tenente Portela, RS
28°
Tempo limpo
Mín. 17° Máx. 31°
29° Sensação
4.23 km/h Vento
55% Umidade
80% (0mm) Chance chuva
06h06 Nascer do sol
19h30 Pôr do sol
Sábado
33° 16°
Domingo
33° 16°
Segunda
35° 16°
Terça
36° 19°
Quarta
35° 19°
Últimas notícias
Justiça Há 21 minutos

Moraes autoriza Bolsonaro a receber visita de aliados na prisão
Direitos Humanos Há 21 minutos

Polícia apura linchamento de jovem acusado injustamente de homicídio
Educação Há 21 minutos

Não selecionados no Sisu têm até segunda para aderir à lista de espera
Geral Há 35 minutos

Prefeitura de SP estima público de 16,5 milhões de foliões no carnaval
Câmara Há 1 hora

Comissão aprova obrigação de distribuidoras divulgarem arrecadação da taxa de iluminação pública

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Uma caminhada no jornalismo
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,23 +0,72%
Euro
R$ 6,22 +0,14%
Peso Argentino
R$ 0,00 +3,03%
Bitcoin
R$ 466,316,77 -0,05%
Ibovespa
181,363,90 pts -0.97%
Mega-Sena
Concurso 2966 (29/01/26)
06
07
09
43
44
53
Ver detalhes
Quina
Concurso 6940 (29/01/26)
24
53
66
73
77
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3600 (29/01/26)
03
04
05
06
07
08
09
11
12
16
17
20
21
22
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2881 (28/01/26)
05
07
10
16
24
25
27
33
47
48
50
60
64
74
79
83
84
85
88
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2918 (28/01/26)
02
08
11
21
38
40
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias