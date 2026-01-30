Brigada Militar salva recém-nascida vítima de asfixia em Panambi

Uma tarde que iniciou com desespero transformou-se em um exemplo de técnica e humanidade no quartel da Brigada Militar de Panambi. Nesta quinta-feira, 29, os policiais de plantão foram surpreendidos pela chegada de uma mãe em estado de choque, carregando nos braços a pequena Antonella, de apenas quatro dias de vida. A recém-nascida estava desacordada e apresentava sinais de asfixia após ter se afogado durante a ingestão de um medicamento.

Diante da urgência, a guarnição iniciou imediatamente os protocolos de primeiros socorros dentro da unidade policial. Utilizando manobras de desobstrução de vias aéreas específicas para bebês, os policiais conseguiram reverter o quadro crítico.

