Sexta, 30 de Janeiro de 2026
17°C 31°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

PF prende suspeito de assassinato de parceiro do Ibama na TI Apyterewa

Acusado estaria envolvido em episódios de violência na região

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
30/01/2026 às 11h18

A Polícia Federal prendeu uma pessoa suspeita de envolvimento no assassinato de um vaqueiro colaborador do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente (Ibama), em dezembro de 2025. Há suspeitas de que o alvo da PF tenha participado também de episódios de violência na região desde 2024.

Segundo os investigadores, o alvo das medidas é investigado por ataques contra servidores públicos, por invasões à Terra Indígena Apyterewa e por ações violentas contra aldeias e comunidades indígenas.

Apesar de o suspeito ter sido formalmente notificado para desocupar a área, ele teria retornado ao território indígena sem autorização. Mandados de prisão temporária e de busca e apreensão foram cumpridos na quinta-feira (29), no município de São Félix do Xingu (PA).

Assassinato

O colaborador foi assassinado em tocaia durante uma operação de desintrusão na Terra Indígena Apyterewa, localizada na região do Distrito da Taboca, município onde foram cumpridos os mandados nesta sexta-feira (30).

O ataque ao colaborador do Ibama ocorreu durante uma operação de retirada de gado ilegal na área indígena, no sul do estado.

O alvo da operação de hoje é também suspeito de envolvimento em ataque à equipe da Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai) em janeiro de 2026, “quando um veículo oficial foi atingido por múltiplos disparos de arma de fogo”, disse a PF, ao informar que a tensão é crescente na TI.

“No dia 21 de janeiro, um funcionário da Associação Indígena Tato’a, do povo Parakanã, foi vítima de um atentado a tiros dentro do território indígena. O veículo em que estava foi atingido por cerca de 15 disparos, e a vítima conseguiu escapar pela mata até alcançar uma aldeia próxima, onde recebeu ajuda”, detalhou a PF.

TI Apyterewa

A TI Apyterewa é uma das áreas mais conflituosas da Amazônia. Em nota, a PF diz que o local continua sob pressão de invasores, mesmo após a operação de desintrusão iniciada pelo Governo Federal em setembro de 2025.

Há vários anos a região, habitada pelo povo Parakanã, vive uma rotina de conflitos fundiários, desmatamento e violência.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
(Foto: Divulgação LA+)
Nova Diretoria Há 2 horas

AMZOP elege nova diretoria nesta sexta-feira

Prefeitos da Zona da Produção definem hoje o comando da entidade para o biênio 2026-2027

 (Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil)
CNH Há 3 horas

STF nega suspensão da renovação automática da Carteira de Habilitação

Medida que dispensa exames para motoristas sem multas já beneficiou mais de 323 mil condutores
Geral Há 3 horas

Cachorro é morto com dez tiros em frente a ponto de ônibus em SP

Suspeito fugiu após fazer os disparos

 (Foto: Jornal Província)
Conserto Há 3 horas

Vazamento de água em frente a escola mobiliza população e é finalmente resolvido em Tenente Portela

Após sucessivas reclamações, companhia realiza conserto e elimina desperdício que preocupava a comunidade
Geral Há 4 horas

Adolescentes suspeitos de matar o cão Orelha voltam ao Brasil

Polícia fez operação durante a chegada dos jovens ao país

Tenente Portela, RS
29°
Tempo limpo
Mín. 17° Máx. 31°
29° Sensação
3.15 km/h Vento
47% Umidade
80% (0mm) Chance chuva
06h06 Nascer do sol
19h30 Pôr do sol
Sábado
33° 16°
Domingo
33° 16°
Segunda
35° 16°
Terça
36° 19°
Quarta
35° 19°
Últimas notícias
Câmara Há 39 minutos

Comissão aprova subsídio para acesso à internet de famílias na Amazônia
Senado Federal Há 54 minutos

Inscrições para o Jovem Senador 2026 começam nesta segunda
Tecnologia Há 1 hora

IA vai moldar salários e a disputa por talentos em 2026
Entretenimento Há 1 hora

Castrol lança websérie sobre segurança para motociclistas
Senado Federal Há 1 hora

CPMI marca depoimentos de Vorcaro, Camisotti e presidente do INSS para quinta

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Uma caminhada no jornalismo
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,23 +0,72%
Euro
R$ 6,22 +0,14%
Peso Argentino
R$ 0,00 +3,03%
Bitcoin
R$ 460,411,73 -1,31%
Ibovespa
182,422,44 pts -0.39%
Mega-Sena
Concurso 2966 (29/01/26)
06
07
09
43
44
53
Ver detalhes
Quina
Concurso 6940 (29/01/26)
24
53
66
73
77
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3600 (29/01/26)
03
04
05
06
07
08
09
11
12
16
17
20
21
22
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2881 (28/01/26)
05
07
10
16
24
25
27
33
47
48
50
60
64
74
79
83
84
85
88
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2918 (28/01/26)
02
08
11
21
38
40
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias