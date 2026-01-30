Sexta, 30 de Janeiro de 2026
AMZOP elege nova diretoria nesta sexta-feira

Prefeitos da Zona da Produção definem hoje o comando da entidade para o biênio 2026-2027

Por: Andre Eberhardt Fonte: LA+
30/01/2026 às 11h16
AMZOP elege nova diretoria nesta sexta-feira
(Foto: Divulgação LA+)

A Associação dos Municípios da Zona da Produção (AMZOP) promove, na tarde desta sexta-feira, 30 de janeiro, uma Assembleia Geral decisiva em sua sede, no município de Seberi. O encontro, programado para iniciar às 14 horas, reúne prefeitos e representantes das cidades associadas com o objetivo de realizar a prestação de contas da gestão 2025 e eleger a nova diretoria que conduzirá a entidade ao longo de 2026. 

O atual presidente da AMZOP e prefeito de Seberi, Adilson Balestrin, reforçou que o momento é de avaliação e planejamento estratégico. Segundo o gestor, a associação desempenha um papel vital na unificação das demandas locais e no fortalecimento do desenvolvimento regional.

Balestrin destacou que a assembleia serve para renovar o compromisso com o municipalismo e a cooperação, buscando soluções conjuntas que possam beneficiar toda a região em áreas como infraestrutura, saúde e fomento econômico.

A nova diretoria a ser eleita terá a responsabilidade de gerir as ações da entidade pelos próximos dois anos, mantendo o foco na integração regional e na defesa de pautas prioritárias junto aos governos estadual e federal.

A AMZOP atua como um braço de articulação política, facilitando o diálogo entre os pequenos e médios municípios da Zona da Produção com as instâncias superiores de poder, visando a captação de recursos e a implementação de políticas públicas de inovação.




DENGUE
