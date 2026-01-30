Sexta, 30 de Janeiro de 2026
STF nega suspensão da renovação automática da Carteira de Habilitação

Medida que dispensa exames para motoristas sem multas já beneficiou mais de 323 mil condutores

Por: Andre Eberhardt Fonte: Jornal Província com informações O Sul
30/01/2026 às 11h13 Atualizada em 30/01/2026 às 11h16
STF nega suspensão da renovação automática da Carteira de Habilitação
(Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Flávio Dino decidiu nesta quinta-feira (29) negar pedido de suspensão da nova regra que permite a renovação automática da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) para motoristas que não tiveram multas nos últimos doze meses.

Na decisão, o ministro apontou que a Abrapsit (Associação Brasileira de Psicologia do Tráfego), responsável pelo recurso, não tem legitimidade jurídica para questionar a Medida Provisória 1.327 de 2025, que instituiu a medida. Dino também optou por não analisar a ação direta de inconstitucionalidade protocolada pela entidade.

A associação criticava a criação do cadastro de bons condutores, que dispensa motoristas da realização de exames de aptidão física e mental para renovação do documento. Segundo o ministro, permitir que a Abrapsit questionasse a medida significaria atribuir à entidade a representação de uma comunidade mais ampla, cujos interesses podem não coincidir com os de seus associados.

A renovação automática da CNH entrou em vigor no início deste mês. Segundo o Ministério dos Transportes, a medida já beneficiou 323.459 motoristas, com economia de cerca de R$ 226 milhões em exames e taxas.

 
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
