Vazamento de água em frente a escola mobiliza população e é finalmente resolvido em Tenente Portela

Após dias de indignação e cobranças por parte da população, foi solucionado o vazamento de água registrado em frente à Escola Cléia Salete Dalberto, na Avenida Itapiranga em Tenente Portela. O problema vinha causando revolta nos municípios da região, especialmente pelo visível desperdício de um recurso essencial e pelas preocupações geradas quanto à segurança e ao impacto ambiental.

Diversos chamados foram registrados junto à companhia responsável, que, diante da repercussão e da pressão popular, deslocou equipes técnicas até o local. Após a intervenção, os consertos necessários foram realizados e o vazamento foi completamente eliminado.

A resolução do problema trouxe um alívio aos moradores, que agora sabem que naquele ponto não há mais desperdício de água. O episódio reacende o debate sobre a importância da manutenção preventiva na rede de abastecimento e da agilidade no atendimento a demandas que afetam diretamente o cotidiano da população.























