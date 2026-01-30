Sexta, 30 de Janeiro de 2026
Tempestade faz a décima quarta vítima das chuvas em São Paulo

Um homem morreu levado pela enxurrada em Piracicaba

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
30/01/2026 às 09h33
© Marcello Casal JrAgência Brasil

Um homem foi levado pela enxurrada na noite dessa quinta-feira (29), na Avenida 31 de Março, na cidade de Piracicaba (SP). Preso por uma estrutura da via, ele não resistiu e morreu no local. É a décima quarta vítima das chuvas desde o começo de dezembro no estado, sexta a morrer em enxurrada.

A chuva, de mais de 50 milímetros (mm), alagou bairros da região central da cidade. Com duração de cerca de 40 minutos, segundo informou o prefeito Helinho Zanatta em rede social, a tempestade chegou a arrancar o asfalto de uma das principais avenidas da cidade. Piracicaba tem cerca de 425 mil habitantes e fica na região central do estado. Nas últimas 12 horas, a cidade teve mais de 80mm de precipitações registradas.

Segundo dados do Sistema Integrado de Bacias Hidrográficas (SIBH), da SP Águas, as duas estações de medição do município tiveram aumento rápido de nível. A Estação Piracicaba - Parque da Rua do Povo registrou aumento da cota de 1,72 metro às 19h, de 2,87m por volta das 20h40 e chegou à cota de 3,26 metros às 6h de hoje. A Estação UHE Barra Bonita passou de 1,78m às 19h para 2,68m às 20h, estando com 3,17m de manhã (6h). Os postos estão no Rio Piracicaba, que corta o centro da cidade.

