Prazo para parcelamento do IPVA 2026 termina hoje sexta-feira, (30)

Contribuintes que pagarem a primeira parcela, podem dividir o imposto em seis vezes sem juros e garantir descontos que chegam a 22,40%

Por: Marcelino Antunes Fonte: Governo do Estado do Rio Grande do Sul
30/01/2026 às 08h32 Atualizada em 30/01/2026 às 09h03
(Foto: Divulgação)

Termina hoje, sexta-feira (30/1) , o prazo para quem deseja aderir ao parcelamento do IPVA 2026. Para participar, é necessário fazer o pagamento da primeira parcela. A modalidade permite dividir o imposto em seis vezes sem juros e continua sendo uma alternativa para quem busca organizar o orçamento do início do ano.

Ao iniciar o pagamento em janeiro, o contribuinte também garante os descontos de antecipação que se somam aos benefícios do Bom Motorista e do Bom Cidadão. Na primeira parcela, a redução pode chegar ao máximo de 22,40%, considerando todas as vantagens disponíveis. Os descontos de antecipação são progressivos e incluem 3% em janeiro, 2% em fevereiro e 1% em março.

Quem não fizer o pagamento inicial, não poderá mais optar pelo parcelamento. Nesse caso, a quitação será possível apenas em cota única, com desconto de 2% em fevereiro, 1% em março ou até 30 de abril, data do vencimento por placas, quando não há benefício de antecipação. Em todas as modalidades permanecem válidos as reduções previstas do Bom Motorista e do Bom Cidadão.

 

Por que aproveitar

O parcelamento foi criado para facilitar o planejamento financeiro dos proprietários de veículos, permitindo que o pagamento não comprometa o orçamento de uma só vez. Além disso, quem decide quitar o imposto ainda em janeiro aproveita o desconto de antecipação somado aos benefícios individuais, alcançando a redução máxima de 22,40%. É uma opção para quem prefere resolver tudo de forma imediata e evitar pendências ao longo do ano.

 

Benefícios do Bom Motorista

O Bom Motorista concede descontos conforme o período sem infrações de trânsito. Neste ano, 920 mil veículos podem ter direito à redução máxima. Os descontos são aplicados da seguinte forma:

– 15% para quem está três anos sem multas;

– 10% para quem não registra infrações desde novembro de 2023;

– 5% para quem não foi autuado de novembro de 2024 a outubro de 2025.

 

Benefícios do Bom Cidadão

O Bom Cidadão oferece desconto a quem inclui o CPF nas compras do varejo. Em 2026, o programa bateu recorde de veículos contemplados, com 908 mil beneficiados. A redução varia conforme o número de notas fiscais acumuladas:

– 5% para quem registra pelo menos 150 notas;

– 3% entre 100 e 149 notas;

– 1% entre 51 e 99 notas.

 

Atenção redobrada

Parar consultar o valor do IPVA ou gerar o QR Code para pagamento é necessário acessar o site, usando a autenticação pelo login gov.br. O governo do Estado não envia links ou boletos de cobrança do IPVA. É importante também que os motoristas estejam atentos ao beneficiário do Pix. Antes de efetuar o pagamento, verifique as informações do destinatário, que são as seguintes:

Nome: Ipva Sefaz/RS

CPF/CNPJ: 87.958.674/0001-81

Instituição: Bco do Estado do RS S.A

Endereço: Av. Mauá, 1155 – Centro Histórico – Porto Alegre – RS – 90030080

Bco do Estado do RS S.A.

O IPVA é devido para veículos fabricados a partir de 2007, com exceção dos isentos por lei. Para pagar, basta apresentar o código Renavam e a placa nos bancos credenciados ou gerar o QR Code pelo site ou pelo aplicativo IPVA RS. O pagamento pode ser feito via Pix ou nas instituições Banrisul, Bradesco (correntistas), Banco do Brasil (correntistas), Sicredi, Sicoob e lotéricas da Caixa.

 

 

