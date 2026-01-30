ATUALIZADO: Menina raptada em Trindade do Sul é localizada em Canoas

A menina que havia sido raptada em Trindade do Sul foi localizada nesta quinta-feira em Canoas, na Região Metropolitana. Durante a ação, uma mulher suspeita de envolvimento no caso foi presa pelas autoridades.

A criança foi encontrada em segurança e está sob os cuidados do Conselho Tutelar. A família já se desloca para realizar o reencontro.

O desaparecimento mobilizou forças de segurança desde o momento em que a menina foi levada em frente a um supermercado no centro da cidade. A Polícia Civil continua investigando as circunstâncias do caso.