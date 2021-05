Redentora: vacinação para professores e funcionários contra a Covid -19 será nesta quinta,27

A Administração Municipal vai imunizar todos os professores e funcionários ativos das Escolas do Município de Redentora contra a Covid-19. A decisão foi tomada na tarde de ontem, segunda-feira (24/05), em reunião no Gabinete do Prefeito Nilson Paulo Costa, da qual participaram, além do Prefeito Nilson, a Secretária Municipal de Educação e Cultura, Eliane Amaral Costa, a Secretária Adjunta Marcia Marques, a Secretária Municipal de Saúde, Martha Roever e as enfermeiras Ranieli Giacobo Bottega e Cleidiane Rigodanzo.

“É muito importante liberar a vacina para os professores”, disse o Prefeito Nilson. Ele solicitou a reunião com a Secretária de Saúde, e entregou a ela a lista dos professores municipais. A vacina será extensiva também aos professores do Estado e aos funcionários da Apae Cristo Redentor.

Na quinta-feira, dia 27 de maio, os professores e funcionários ativos das Escolas Municipais serão chamados para a imunização. Quem fez a vacina da Influenza deverá esperar um intervalo de 15 dias antes de fazer a imunização contra a Covid. A vacina vai estar reservada para esses profissionais.

Os funcionários que encontram-se afastados do trabalho, com atestados longos, não deverão comparecer à Sala de Vacina.

A Secretária Eliane agradeceu a equipe da Secretaria da Saúde e disse que a Educação tem agido conforme os pareceres emitidos pelos integrantes da Pasta.

