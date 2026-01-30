Morre Jonatan, filho do músico Reny de Oliveira

Uma triste notícia abalou Tucunduva no final da tarde desta quinta-feira. Morreu tragicamente Jonatan Oliveira, filho do músico Reny de Oliveira, falecido em 2021. Jonatan tinha 42 anos e trabalhava como Agente Penitenciário na região norte do Estado.



Assim como o pai, Jonatan era exímio guitarrista, tendo participado de várias bandas de rock. Há duas semanas ele esteve em Tucunduva visitando a mãe, Maria Leopoldina, familiares e amigos. Sua morte deixa consternados uma legião de amigos em Tucunduva e por onde Jonatan passou. Uma grande lástima! A família irá informar ainda hoje sobre local e horário do velório.