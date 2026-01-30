Sexta, 30 de Janeiro de 2026
Mega-Sena acumula novamente e prêmio principal vai a R$ 115 milhões

Números sorteados foram: 06 - 07 - 09 - 43 - 44 - 53

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
30/01/2026 às 00h17
© Marcelo Camargo/Agência Brasil

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.966 da Mega-Sena, realizado nesta quinta-feira (29). O prêmio acumulou e está estimado em R$ 115 milhões para o próximo sorteio.

Os números sorteados foram: 06 - 07 - 09 - 43 - 44 - 53

  • 68 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 50.520,02 cada
  • 5.798 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 976,66 cada

Esse foi o 11º sorteio seguido da Mega-Sena sem ganhadores do prêmio principal.

Apostas

Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília) de sábado (31), em qualquer lotérica do país ou pela internet , no site ou aplicativo da Caixa. Para o bolão, o sistema fica disponível até às 20h30 no portal Loterias Caixa e no aplicativo Loterias Caixa.

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.

