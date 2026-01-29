Sexta, 30 de Janeiro de 2026
17°C 34°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Adolescente de 13 anos morre após ataque de tubarão em Olinda

Deivison foi mordido na coxa direita e chegou sem vida ao hospital

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
29/01/2026 às 21h42

Deivison Rocha Dantas, de 13 anos, morreu nesta quinta-feira (29) após ser atacado por um tubarão na praia Del Chifre, em Olinda, Pernambuco. O adolescente brincava com amigos no mar quando sofreu uma mordida na parte de trás da coxa direita, por volta das 14h20.

O adolescente foi retirado da água e recebeu os primeiros socorros de pessoas que estavam no local. Em seguida, foi levado para o Hospital Tricentenário.

De acordo com a equipe médica, o adolescente teve uma parada cardiorrespiratória e já chegou sem vida ao serviço médico.

"Ele tinha uma lesão bastante extensa na coxa direita, local de artérias que irrigam os membros inferiores, e como a lesão foi bastante extensa, provavelmente ele perdeu bastante sangue", explicou o médico que atendeu o garoto, Levi Dailton.

A região é conhecida pelo histórico de ataques de tubarão. Com esse caso, já são seis incidentes registrados nesse trecho . Com a morte de Deivison, Pernambuco chega a 27 mortes de vítimas de tubarão, em um total de 82 ocorrências registradas desde 1992.

Há quase três anos não havia registro de ataques na orla do estado. Atualmente, a área está sem monitoramento. No início deste ano, o Comitê de Monitoramento de Incidentes com Tubarões lançou um edital para retomar esse trabalho.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Geral Há 6 horas

PM do Rio vai usar helicóptero blindado americano no combate ao crime

Investimento foi de mais de R$ 70 milhões, segundo o governo do estado

 © Sinpol/DF
Geral Há 7 horas

Polícia prende suspeitos de fraudar empréstimos via Gov.br

Quadrilha invadia conta de servidores públicos com margem consignável
Geral Há 7 horas

PCDF prende suspeitos de fraudes via plataforma Gov.br

Quadrilha invadia conta de servidores públicos e fraudava empréstimos
Geral Há 8 horas

Vídeos de drones despertam interesse de turistas por favelas do Rio

Projeto Na Favela Drone incrementa turismo nas comunidades

 Foto: EBC
Empregos Há 8 horas

Brasil registra a criação de 1,27 milhão de novos empregos formais em 2025, pior saldo desde 2020

Número é fruto de 26,6 milhões de contratações e 25,3 milhões de demissões; em dezembro, foi registrado saldo negativo de 618 mil

Tenente Portela, RS
19°
Tempo nublado
Mín. 17° Máx. 34°
19° Sensação
1.33 km/h Vento
95% Umidade
100% (27.46mm) Chance chuva
06h05 Nascer do sol
19h30 Pôr do sol
Sábado
30° 16°
Domingo
31° 16°
Segunda
31° 15°
Terça
33° 18°
Quarta
32° 17°
Últimas notícias
Trânsito Há 2 horas

Homem morre em grave acidente na RSC-472, em Palmitinho

Justiça Há 2 horas

Vorcaro e ex-presidente do BRB se contradizem durante acareação
Geral Há 2 horas

Adolescente de 13 anos morre após ataque de tubarão em Olinda
Caso Policial Há 3 horas

Vídeo: Criança é raptada em Trindade do Sul e polícia faz buscas
Justiça Há 3 horas

Vorcaro confirma que se encontrou com governador do DF

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Uma caminhada no jornalismo
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,16 -0,63%
Euro
R$ 6,18 -0,59%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 448,446,57 -2,57%
Ibovespa
183,133,75 pts -0.84%
Mega-Sena
Concurso 2966 (29/01/26)
06
07
09
43
44
53
Ver detalhes
Quina
Concurso 6940 (29/01/26)
24
53
66
73
77
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3600 (29/01/26)
03
04
05
06
07
08
09
11
12
16
17
20
21
22
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2881 (28/01/26)
05
07
10
16
24
25
27
33
47
48
50
60
64
74
79
83
84
85
88
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2918 (28/01/26)
02
08
11
21
38
40
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias