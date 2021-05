BM cumpre mandado de prisão em Ijuí

Na tarde de ontem, segunda-feira (24/05), uma guarnição da Força Tática do 29º BPM, durante o patrulhamento abordou um indivíduo suspeito na Av. Getúlio Vargas em Ijuí.

Ele foi identificado como um homem de 28 anos , natural de Ijuí, com antecedentes criminais por descumprimento de medida protetiva, leão corporal, injuria, retenção de veículo, porte ilegal de arma de fogo e outros crimes. Após consulta no sistema informatizado foi constatado que havia um mandado de prisão em seu desfavor.

Diante dos fatos os policiais deram voz de prisão ao acusado, que foi conduzido até a UPA para realização de exames de saúde, sendo posteriormente entregue na Penitenciária Modulada Estadual de Ijuí.

