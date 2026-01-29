Sexta, 30 de Janeiro de 2026
17°C 34°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

PM do Rio vai usar helicóptero blindado americano no combate ao crime

Investimento foi de mais de R$ 70 milhões, segundo o governo do estado

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
29/01/2026 às 18h37

O governo do Rio de Janeiro assinou contrato, no valor de mais de R$ 70 milhões, para aquisição do helicóptero bimotor Black Hawk, que será usado em ações da Polícia Militar (PM) contra o crime organizado. A aeronave militar norte-americana é totalmente blindada e tem capacidade para transportar até 15 pessoas , sendo 11 soldados totalmente equipados e quatro tripulantes, e pode atingir mais de 200 quilômetros por hora . O prazo de entrega da aeronave é de 180 dias.

O helicóptero é utilizado em operações militares de transporte de tropas, busca e salvamento, combate a incêndios e, recentemente, em missões de segurança pública de alto risco, como o combate ao crime organizado e operações em áreas de difícil acesso. Sua robustez permite operar em ambientes hostis, dia ou noite.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

O anúncio foi feito durante a cerimônia de formatura de 474 novos soldados da Polícia Militar. O grupo integra o contingente de mil novos soldados já formados e para atuação nos batalhões da PM em todo o estado.

“É importante destacar que, hoje, o policial militar já sai da formação com sua própria arma. Antes, eram utilizados materiais sucateados, que estavam há anos na corporação. Agora, estamos fazendo tudo diferente, valorizando mais os agentes de segurança”, ressaltou o governador Cláudio Castro na cerimônia.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Geral Há 2 horas

Adolescente de 13 anos morre após ataque de tubarão em Olinda

Deivison foi mordido na coxa direita e chegou sem vida ao hospital

 © Sinpol/DF
Geral Há 7 horas

Polícia prende suspeitos de fraudar empréstimos via Gov.br

Quadrilha invadia conta de servidores públicos com margem consignável
Geral Há 7 horas

PCDF prende suspeitos de fraudes via plataforma Gov.br

Quadrilha invadia conta de servidores públicos e fraudava empréstimos
Geral Há 8 horas

Vídeos de drones despertam interesse de turistas por favelas do Rio

Projeto Na Favela Drone incrementa turismo nas comunidades

 Foto: EBC
Empregos Há 8 horas

Brasil registra a criação de 1,27 milhão de novos empregos formais em 2025, pior saldo desde 2020

Número é fruto de 26,6 milhões de contratações e 25,3 milhões de demissões; em dezembro, foi registrado saldo negativo de 618 mil

Tenente Portela, RS
19°
Tempo nublado
Mín. 17° Máx. 34°
19° Sensação
1.33 km/h Vento
95% Umidade
100% (27.46mm) Chance chuva
06h05 Nascer do sol
19h30 Pôr do sol
Sábado
30° 16°
Domingo
31° 16°
Segunda
31° 15°
Terça
33° 18°
Quarta
32° 17°
Últimas notícias
Trânsito Há 2 horas

Homem morre em grave acidente na RSC-472, em Palmitinho

Justiça Há 2 horas

Vorcaro e ex-presidente do BRB se contradizem durante acareação
Geral Há 2 horas

Adolescente de 13 anos morre após ataque de tubarão em Olinda
Caso Policial Há 3 horas

Vídeo: Criança é raptada em Trindade do Sul e polícia faz buscas
Justiça Há 3 horas

Vorcaro confirma que se encontrou com governador do DF

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Uma caminhada no jornalismo
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,16 -0,63%
Euro
R$ 6,18 -0,59%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 448,446,57 -2,57%
Ibovespa
183,133,75 pts -0.84%
Mega-Sena
Concurso 2966 (29/01/26)
06
07
09
43
44
53
Ver detalhes
Quina
Concurso 6940 (29/01/26)
24
53
66
73
77
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3600 (29/01/26)
03
04
05
06
07
08
09
11
12
16
17
20
21
22
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2881 (28/01/26)
05
07
10
16
24
25
27
33
47
48
50
60
64
74
79
83
84
85
88
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2918 (28/01/26)
02
08
11
21
38
40
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias