Polícia prende suspeitos de fraudar empréstimos via Gov.br

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) deflagrou nesta quinta-feira (29) a operação Duplo Fator, com o objetivo de desarticular um grupo criminoso especializado em fraudes eletrônicas, por meio da invasão de contas de servidores públicos na plataforma Gov.br.

A partir do acesso a essa plataforma, os criminosos solicitavam empréstimos em nome de servidores. Em apenas duas instituições bancárias, o prejuízo chegou a R$ 360 mil (R$ 244,1 mil pelo Banco Sicredi; e R$ 120 mil pelo Banco do Brasil).

Os criminosos selecionavam servidores públicos com margem consignável elevada, alto score de crédito e ausência de dívidas.

Segundo a PCDF, “a organização promovia a supressão da autenticação de dois fatores (2FA) da plataforma Sougov.br , violando a segurança de contas de servidores públicos para elevar o nível de acesso dessas contas às categorias prata ou ouro e, assim, contratar empréstimos fraudulentos”.



Ao todo, foram cumpridos 14 mandados judiciais em endereços utilizados pela quadrilha , nas regiões administrativas de Samambaia, Areal, Ceilândia e Riacho Fundo, no Distrito Federal; Aragarças, em Goiás; e Barra do Garças, Mato Grosso.

Se condenados, os suspeitos responderão pelos crimes de organização criminosa e estelionato eletrônico.