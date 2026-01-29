Sexta, 30 de Janeiro de 2026
17°C 34°C
Tenente Portela, RS
PCDF prende suspeitos de fraudes via plataforma Gov.br

Quadrilha invadia conta de servidores públicos e fraudava empréstimos

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
29/01/2026 às 16h43

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) deflagrou nesta quinta-feira (29) a operação Duplo Fator, com o objetivo de desarticular um grupo criminoso especializado em fraudes eletrônicas, por meio da invasão de contas de servidores públicos na plataforma Gov.br.

A partir do acesso a essa plataforma, os criminosos solicitavam empréstimos em nome de servidores. Em apenas duas instituições bancárias, o prejuízo chegou a R$ 360 mil (R$ 244,1 mil pelo Banco Sicredi; e R$ 120 mil pelo Banco do Brasil).

Os criminosos selecionavam servidores públicos com margem consignável elevada, alto score de crédito e ausência de dívidas.

Segundo a PCDF, “a organização promovia a supressão da autenticação de dois fatores (2FA) da plataforma Sougov.br , violando a segurança de contas de servidores públicos para elevar o nível de acesso dessas contas às categorias prata ou ouro e, assim, contratar empréstimos fraudulentos”.

Ao todo, foram cumpridos 14 mandados judiciais em endereços utilizados pela quadrilha , nas regiões administrativas de Samambaia, Areal, Ceilândia e Riacho Fundo, no Distrito Federal; Aragarças, em Goiás; e Barra do Garças, Mato Grosso.

Se condenados, os suspeitos responderão pelos crimes de organização criminosa e estelionato eletrônico.

Tenente Portela, RS
19°
Tempo nublado
Mín. 17° Máx. 34°
19° Sensação
1.33 km/h Vento
95% Umidade
100% (27.46mm) Chance chuva
06h05 Nascer do sol
19h30 Pôr do sol
Sábado
30° 16°
Domingo
31° 16°
Segunda
31° 15°
Terça
33° 18°
Quarta
32° 17°
Economia
Dólar
R$ 5,16 -0,63%
Euro
R$ 6,18 -0,59%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 448,446,57 -2,57%
Ibovespa
183,133,75 pts -0.84%
Mega-Sena
Concurso 2966 (29/01/26)
06
07
09
43
44
53
Quina
Concurso 6940 (29/01/26)
24
53
66
73
77
Lotofácil
Concurso 3600 (29/01/26)
03
04
05
06
07
08
09
11
12
16
17
20
21
22
25
Lotomania
Concurso 2881 (28/01/26)
05
07
10
16
24
25
27
33
47
48
50
60
64
74
79
83
84
85
88
99
Duplasena
Concurso 2918 (28/01/26)
02
08
11
21
38
40
