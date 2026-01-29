Sexta, 30 de Janeiro de 2026
ExpoAgro COTRICAMPO 10 anos celebra edição histórica com campanha promocional e programação especial

A campanha abrange agropecuárias, supermercados, postos de combustíveis, farmácias, nutrição animal, seguros e demais unidades, ocorrendo durante todo o mês de fevereiro e se encerrando nos quatro dias da feira.

Por: Rafael Piasecki Fonte: Fonte: Jornal Província/Com Informações Cotricampo
29/01/2026 às 15h34
Foto: Divulgação Cotricampo

A COTRICAMPO realiza, de 25 a 28 de fevereiro, a edição histórica de 10 anos da ExpoAgro COTRICAMPO, consolidada como uma das principais feiras do agronegócio do Rio Grande do Sul. Ao longo de uma década, o evento se fortaleceu como espaço de inovação, geração de negócios e desenvolvimento das comunidades onde a cooperativa atua.

Segundo o presidente da COTRICAMPO, Gelson Bridi, a trajetória da feira é resultado de planejamento, união e trabalho coletivo, com crescimento sólido e estruturado ao longo dos anos.

Para marcar a data, a cooperativa lança a campanha promocional “Todos ganham”, com o slogan “Agora você não depende da sorte. Comprou, ganhou”. A ação oferece preços especiais em todos os pontos de venda da COTRICAMPO e pontos em dobro no Programa de Pontos, beneficiando associados e clientes.

A programação da ExpoAgro 10 anos valoriza as famílias e todas as faixas etárias. O primeiro dia terá o Dia da Soja, Milho e Trigo, com destaque para a Caravana JA da RBS TV e o Fórum Soja Brasil, transmitido pelo Canal Rural. O segundo dia será dedicado aos Jovens Cooperativistas, seguido pelo Dia das Mulheres no Agro, na sexta-feira.

O encerramento contará com o Dia do Leite, celebrando genética e produtividade das raças Jersey e Holandesa, além da entrega do Troféu ExpoAgro 10 anos a lideranças e entidades parceiras.

