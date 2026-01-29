Quinta, 29 de Janeiro de 2026
17°C 34°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Atividade urbana concentrou maioria do trabalho escravo em 2025

Mais de 2,7 mil pessoas foram resgatadas, maioria na construção civil

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
29/01/2026 às 12h57

O balanço do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) das operações em 2025 apontam que 2.772 pessoas foram resgatadas em situação de trabalho análogo à escravidão. Pela primeira vez, a maior parte dos trabalhadores, 68%, exerciam atividade nos centros das cidades.

“O trabalho escravo contemporâneo não está restrito a uma atividade econômica específica. Embora tradicionalmente haja mais resgates no meio rural, em 2025 o número de trabalhadores resgatados no meio urbano foi maior”, explica a coordenadora-geral de Fiscalização para Erradicação do Trabalho Análogo ao de Escravidão e do Tráfico de Pessoas, Shakti Borela.

O setor da construção civil foi onde houve o maior número de resgate, com 601 casos em obras de alvenaria e outros 186 em construções de edifícios e prédios. Outras atividades que também registraram muitos resgates foram a administração pública com 304 casos, o cultivo de café, com 184, e a extração e britamento de pedras e outros materiais para construção, com beneficiamento associado, com 126 resgates.

De acordo com o MTE, a maior parte dos trabalhadores resgatados têm idade na faixa etária de 30 a 39 anos, são homens e com baixa escolaridade. Entre os resgatados, 83% se autodeclaram negros (pretos ou pardos).

Para a diretora do Departamento de Fiscalização do Trabalho, Dercylete Loureiro, esse perfil revela trajetórias marcadas por vulnerabilidades históricas, que expõem essa parte da população a condições análogas à escravidão por décadas.

Os estados que mais registraram resgate foram Mato Grosso, com 607; Bahia, 482; Minas Gerais, 393, e São Paulo, com 276 trabalhadoras e trabalhadores resgatados.

Direitos

Após as operações, todos os trabalhadores puderam acessar o direito legal ao Seguro-Desemprego do Trabalhador Resgatado (SDTR), pago em três parcelas no valor de um salário mínimo e foram encaminhados aos serviços públicos, como os de assistência social. De acordo com o Ministério do Trabalho, foi garantido o pagamento de mais de R$ 9 milhões em verbas rescisórias às vítimas.

Ao todo foram realizadas pelos auditores-fiscais 1.594 ações de combate ao trabalho análogo à escravidão em 2025, que além dos resgates também assegurou direitos trabalhistas a mais de mais de 48 mil trabalhadores e trabalhadoras.

Denúncias

Para denunciar violações de direitos dos trabalhadores não é necessário se identificar, qualquer pessoa pode acessar de forma anônima pela internet , pelo telefone 158 ou pelo Disque 100.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Tomaz Silva/Agência Brasil
Direitos Humanos Há 6 horas

Luto e fome: viúva tenta se reerguer após operação mais letal do Rio

Fotografada pela Agência Brasil, dor de Fernanda evidenciou violência
Direitos Humanos Há 7 horas

Treinos em grupo na praia devolvem liberdade a pessoas trans no Rio

Projetos voltados a essa população reúnem histórias de empoderamento
Direitos Humanos Há 1 dia

Trabalho escravo: só 4% dos réus recebem penas sobre todos os crimes

Dados são divulgados no Dia Nacional de Combate ao Trabalho Escravo
Direitos Humanos Há 2 dias

Grupo de Trabalho da Maré pode ser embrião para outras comunidades

Iniciativa busca fortalecimento de políticas públicas no território
Direitos Humanos Há 2 dias

CIDH condena Brasil por manter preso em solitária por mais de 4 anos

Chileno Mauricio Norambuena foi preso por sequestro de publicitário

Tenente Portela, RS
33°
Parcialmente nublado
Mín. 17° Máx. 34°
34° Sensação
2.71 km/h Vento
42% Umidade
100% (27.46mm) Chance chuva
06h05 Nascer do sol
19h30 Pôr do sol
Sexta
30° 16°
Sábado
31° 16°
Domingo
31° 15°
Segunda
33° 18°
Terça
32° 17°
Últimas notícias
Tecnologia Há 2 minutos

CSCs ampliam uso de indicadores estratégicos pelo Board
Economia Há 2 minutos

Regis Dudena assume Secretaria de Reformas Econômicas da Fazenda
Tecnologia Há 18 minutos

Artguru lança ferramentas para melhorar vídeos e PDFs
Geral Há 18 minutos

Polícia Federal investiga fraude no INSS com falsos indígenas
Tecnologia Há 32 minutos

Brasil discute regulação da IA em meio a mercado de trilhões

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Uma caminhada no jornalismo
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,21 +0,28%
Euro
R$ 6,23 +0,30%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 465,130,40 -5,45%
Ibovespa
183,471,80 pts -0.66%
Mega-Sena
Concurso 2965 (27/01/26)
01
20
22
23
35
57
Ver detalhes
Quina
Concurso 6939 (28/01/26)
10
26
27
55
73
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3599 (28/01/26)
01
04
06
07
08
09
11
12
13
16
19
20
21
23
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2881 (28/01/26)
05
07
10
16
24
25
27
33
47
48
50
60
64
74
79
83
84
85
88
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2918 (28/01/26)
02
08
11
21
38
40
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias