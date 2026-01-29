Quinta, 29 de Janeiro de 2026
Resultado da chamada regular do Sisu 2026 está disponível no site do programa

O Sisu seleciona estudantes para instituições públicas de ensino superior a partir do desempenho no Enem

Por: Andre Eberhardt Fonte: O Sul
29/01/2026 às 11h46
Resultado da chamada regular do Sisu 2026 está disponível no site do programa
(Foto: Agência Brasil)

O resultado da chamada regular do Sisu (Sistema de Seleção Unificada) 2026 foi divulgado na madrugada desta quinta-feira (29). A lista de aprovados está disponível no site do programa (acessounico.mec.gov.br/sisu).

O Sisu é o programa do governo federal que seleciona estudantes para instituições públicas de ensino superior a partir do desempenho no Enem (Exame Nacional do Ensino Médio). As inscrições ocorreram de 19 a 23 de janeiro.

Quem foi selecionado na chamada regular deve procurar a instituição de ensino a partir de 2 de fevereiro para seguir com o processo de matrícula. É importante conferir os prazos e etapas definidos pela instituição.

Quem ainda não conseguiu uma vaga pode acessar o site do programa e manifestar interesse na lista de espera. Esses candidatos concorrerão às vagas que não forem preenchidas na chamada regular. Cada candidato poderá escolher apenas uma das duas opções de curso originais. A divulgação dos selecionados na lista de espera, bem como os prazos da etapa, são de responsabilidade das instituições de ensino.

Em 2026, são disponibilizados 274,8 mil vagas em 7.399 cursos de graduação de 136 instituições públicas de ensino superior de todas as regiões do País.






■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.





* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
