Quinta, 29 de Janeiro de 2026
Tenente Portela, RS
Preços dos produtos agrícolas no Rio Grande do Sul caíram 12,83% em 2025

A principal razão para a queda mais acentuada em 2025 foi a maior oferta dos três produtos de maior baixa, arroz, leite e trigo, volume de produção que acabou por pressionar as cotações, explica a economista da Farsul Danielle Guimarães.

Por: Andre Eberhardt Fonte: O Sul
29/01/2026 às 11h05
(Foto: EBC)

Os preços recebidos pelos agricultores e pecuaristas gaúchos pelos produtos comercializados tiveram queda de 12,83% no ano passado, com destaques negativos ao arroz, com o maior encolhimento, de 46,9%, ao leite, -19%, e ao trigo, -17%. Já os custos de produção para o campo tiveram uma deflação acumulada de 1,09%.

Os levantamentos foram elaborados pela equipe da Assessoria Econômica da Farsul (Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul), e são denominados IIPR (Índice de Inflação dos Preços Recebidos pelos Produtores Rurais) e IICP (Índice de Inflação dos Custos de Produção), acompanhamentos realizados mensalmente. Foi o terceiro ano consecutivo com deflação nos preços ao produtor, pois em 2024 a queda foi de 8,1%, e, no ano anterior, de 9,45%.

“O IIPR apresentou movimento oposto ao do IPCA Alimentos no acumulado do período”, ressalta a entidade. “Enquanto os preços recebidos pelos produtores acumularam queda de 12,83%, o preço dos alimentos ao consumidor final teve inflação de 2,95%, evidenciando que a alta nas prateleiras não decorre do produtor, mas do processo inflacionário ao longo da cadeia produtiva como um todo”, avalia.

Os custos estáveis, segundo a Farsul, foram impulsionados principalmente pela retração dos preços das commodities. “Além disso, contribuíram a desvalorização de 11% do dólar ao longo do ano, que reduziu os preços de alguns defensivos agrícolas, e a redução dos gastos com tributos de comercialização, em decorrência da queda do dos preços agrícolas”, ressalta.

Muita oferta

A principal razão para a queda mais acentuada em 2025 foi a maior oferta dos três produtos de maior baixa, arroz, leite e trigo, volume de produção que acabou por pressionar as cotações, explica a economista da Farsul Danielle Guimarães. Conforme ela, vários produtos tiveram a tendência de baixa, mas os três se destacaram.









