Mais uma vez vazamentos expõe descaso e revolta moradores em Tenente Portela

O jornalismo da Rádio Província voltou a receber, nos últimos dias, uma série de reclamações envolvendo vazamentos de água e falhas na prestação do serviço no município de Tenente Portela. Um dos casos que mais preocupa a população ocorre na Avenida Itapiranga, em frente à Escola Cleia Salete Dalberto, onde um vazamento de grande proporção e segundo moradores do local persiste há cerca de sete dias, sem qualquer providência efetiva por parte da companhia responsável pelo abastecimento.

De acordo com moradores da região, o volume de água desperdiçado é significativo e visível a qualquer pessoa que transita pelo local. A situação tem causado indignação, principalmente pelo fato de o problema permanecer sem solução há uma semana. “É muita água indo embora todos os dias. Depois, quando faltar, ninguém se responsabiliza”, relatou um morador à reportagem.

As queixas, no entanto, não se restringem a esse ponto específico. Reclamações semelhantes vêm sendo registradas em diversos bairros do município, indicando que os vazamentos se tornaram recorrentes. Para a população, o desperdício é ainda mais grave diante do aumento recente nas tarifas de água.

Segundo os relatos, o reajuste no preço não veio acompanhado de melhorias no serviço. Pelo contrário: moradores afirmam que a qualidade da água piorou, o atendimento se tornou mais precário e os problemas, como vazamentos, seguem sem resposta. “O valor aumentou, mas o serviço piorou. Não faz sentido pagar mais e receber menos”, afirmou outro morador.

Outro ponto que gera revolta é a redução do atendimento presencial no município, que atualmente ocorre apenas duas tardes por semana. Para os usuários, a medida dificulta o acesso da população à companhia e levanta suspeitas. “Parece que reduziram o atendimento justamente para evitar reclamações e abertura de chamados”, comentou um morador.

Já os canais digitais, que deveriam facilitar o contato, também são alvo de críticas. A população relata demora nas respostas e dificuldade para registrar solicitações, o que aumenta a sensação de abandono e descaso.

Diante do cenário, moradores cobram providências urgentes, tanto para o conserto imediato dos vazamentos quanto para a melhoria do atendimento e da qualidade da água fornecida. O desperdício de um recurso essencial, aliado ao aumento de tarifas e à falta de respostas, tem ampliado a insatisfação e acendido um alerta em Tenente Portela.

A reportagem segue acompanhando o caso e aguarda posicionamento da companhia responsável sobre as reclamações apresentadas pela comunidade.





























■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.









