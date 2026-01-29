Trabalhador morre após ser atingido por palete de 1,6 tonelada em Redentora

Um grave acidente de trabalho tirou a vida de Ezequiel dos Santos, de 31 anos, no início da noite desta quarta-feira (28), no interior do município de Redentora.

O fato ocorreu por volta das 19h30, em uma granja localizada às margens da ERS-317, sentido Coronel Bicaco, durante o descarregamento de placas solares de um caminhão. Em circunstâncias ainda a serem apuradas, um palete com aproximadamente 1,6 tonelada despencou da empilhadeira e atingiu Ezequiel, que acabou vítima fatal do acidente. O trabalhador residia e prestava serviços no próprio local onde o fato ocorreu.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foram acionadas imediatamente, porém constataram o óbito ainda no local. A Brigada Militar e a Polícia Civil atenderam a ocorrência e solicitaram a presença do Instituto-Geral de Perícias (IGP) de Santo Ângelo, responsável pelos levantamentos técnicos.

