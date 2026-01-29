Quinta, 29 de Janeiro de 2026
Tenente Portela celebra conquista no Prêmio Alfabetiza Tchê: Escola Ayrton Senna é premiada entre as 200 melhores Escolas do RS

A unidade escolar alcançou IQAe de 76,09, integrando a lista das 200 melhores escolas do estado no Índice de Qualidade de Alfabetização da Escola

Por: Andre Eberhardt Fonte: Emef Ayrton Senna
29/01/2026 às 07h16
(Foto: Emef Ayrton Senna)
A Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto (SMECD) de Tenente Portela foi destaque nacional ao ter sua Escola Municipal de Ensino Fundamental Ayrton Senna contemplada com a premiação do Prêmio Alfabetiza Tchê, instituído pela Secretaria de Estado da Educação do RS (SEDUC-RS). A unidade escolar alcançou IQAe de 76,09, integrando a lista das 200 melhores escolas do estado no Índice de Qualidade de Alfabetização da Escola, calculado com base no SAERS 2024.
A Portaria SEDUC-RS nº 0051/2026, publicada no Diário Oficial do Estado em 27 de janeiro de 2026, reconhece oficialmente a Escola Ayrton Senna como uma das 200 escolas premiadas do Prêmio Alfabetiza Tchê, no âmbito da Coordenadoria Regional de Educação (CRE) 21.
O Prêmio Alfabetiza Tchê premia as 200 escolas com os melhores desempenhos no IQAe (Índice de Qualidade de Alfabetização da Escola), calculado a partir dos resultados do Sistema de Avaliação do Rendimento Escolar do Rio Grande do Sul (SAERS 2024). A iniciativa, baseada na Lei Estadual nº 16.048/2023 e Decreto nº 57.519/2024, reconhece redes comprometidas com a alfabetização de qualidade.
A conquista da Escola Ayrton Senna coloca Tenente Portela entre os municípios gaúchos de excelência na alfabetização inicial, demonstrando o compromisso da SMECD com práticas pedagógicas inovadoras, formação continuada de professores e articulação entre gestão escolar e comunidade. A premiação reforça o protagonismo da rede municipal de ensino no fortalecimento dos anos iniciais do Ensino Fundamental.
Esta distinção abre portas para novas oportunidades de apoio e intercâmbio de boas práticas entre as escolas premiadas do estado



