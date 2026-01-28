Cachorro comunitário Abacate é morto por um tiro no Paraná

O cão Abacate foi morto nesta terça-feira (27) com um tiro de arma de fogo no bairro de Tocantins, na cidade de Toledo, Paraná. Segundo informações da polícia, a bala atravessou o corpo do animal, atingindo os rins.

As autoridades investigam quem foi o autor do disparo e salientam que houve a intenção de matar. Não foi um acidente.

Abacate, assim como Orelha , também morto de forma violenta, era um cachorro comunitário, cuidado pelos moradores da região.

Morte em Santa Catarina

O cãozinho Orelha foi morto de maneira violenta por quatro adolescentes em Santa Catarina. O caso ganhou repercussão nacional devido à crueldade do crime.

A polícia de Santa Catarina faz as investigações para determinar os culpados. Parentes dos jovens já foram indiciados pelo crime de coação. Eles teriam ameaçado testemunhas e atrapalhado o trabalho policial.