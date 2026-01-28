Quinta, 29 de Janeiro de 2026
17°C 34°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Cachorro comunitário Abacate é morto por um tiro no Paraná

Autoridades investigam quem foi o autor do disparo

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
28/01/2026 às 19h13
Cachorro comunitário Abacate é morto por um tiro no Paraná
© leandrovolanick/Instagram

O cão Abacate foi morto nesta terça-feira (27) com um tiro de arma de fogo no bairro de Tocantins, na cidade de Toledo, Paraná. Segundo informações da polícia, a bala atravessou o corpo do animal, atingindo os rins.

As autoridades investigam quem foi o autor do disparo e salientam que houve a intenção de matar. Não foi um acidente.

Abacate, assim como Orelha , também morto de forma violenta, era um cachorro comunitário, cuidado pelos moradores da região.

Morte em Santa Catarina

O cãozinho Orelha foi morto de maneira violenta por quatro adolescentes em Santa Catarina. O caso ganhou repercussão nacional devido à crueldade do crime.

A polícia de Santa Catarina faz as investigações para determinar os culpados. Parentes dos jovens já foram indiciados pelo crime de coação. Eles teriam ameaçado testemunhas e atrapalhado o trabalho policial.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© CanalGov/Reprodução
Geral Há 10 horas

EBC é autorizada a usar estações-teste para iniciar operação da TV 3.0

Previsão é que testes comecem em março

 Foto: Reprodução/Secom SC
Relações Inter... Há 11 horas

Evento na Suíça fortalece Santa Catarina como plataforma internacional de inovação e negócios

SC Day em Berna, na Suíça – Fotos Berna Invest / DivulgaçãoO SC Day em Berna consolidou Santa Catarina como um ambiente confiável para cooperação t...
Geral Há 11 horas

Corpo da corretora que desapareceu em Caldas Novas é encontrado

Daiane de Souza tinha desaparecido em dezembro no prédio onde morava

 © Joédson Alves/Agência Brasil
Geral Há 12 horas

Rádio MEC e Nacional têm crescimento histórico de audiência em 2025

Um dos destaques é o rejuvenescimento do perfil do público
Geral Há 15 horas

Caso Orelha: o que se sabe até agora sobre a morte do cão em SC

Cachorro foi agredido por quatro adolescentes na Praia Brava

Tenente Portela, RS
18°
Parcialmente nublado
Mín. 17° Máx. 34°
18° Sensação
0.44 km/h Vento
97% Umidade
100% (27.46mm) Chance chuva
06h05 Nascer do sol
19h30 Pôr do sol
Sexta
30° 16°
Sábado
31° 16°
Domingo
31° 15°
Segunda
33° 18°
Terça
32° 17°
Últimas notícias
Economia Há 7 horas

Setor produtivo reage à manutenção da Selic em 15% ao ano
Saúde Há 7 horas

Governo deve entregar mais 400 unidades odontológicas móveis
Justiça Há 7 horas

Número de pessoas mortas a bala cresce 44,2% no Rio após mega operação
Economia Há 7 horas

Receita desmente novo imposto para todos os aluguéis por temporada
Economia Há 8 horas

Eco Invest registra maior leilão do programa, com demanda de R$ 80 bi

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Uma caminhada no jornalismo
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,20 +0,01%
Euro
R$ 6,21 +0,09%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 485,752,67 -0,99%
Ibovespa
184,691,05 pts 1.52%
Mega-Sena
Concurso 2965 (27/01/26)
01
20
22
23
35
57
Ver detalhes
Quina
Concurso 6939 (28/01/26)
10
26
27
55
73
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3599 (28/01/26)
01
04
06
07
08
09
11
12
13
16
19
20
21
23
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2881 (28/01/26)
05
07
10
16
24
25
27
33
47
48
50
60
64
74
79
83
84
85
88
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2918 (28/01/26)
02
08
11
21
38
40
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias