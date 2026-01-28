Quinta, 29 de Janeiro de 2026
17°C 34°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Corpo da corretora que desapareceu em Caldas Novas é encontrado

Daiane de Souza tinha desaparecido em dezembro no prédio onde morava

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
28/01/2026 às 17h38

O corpo da corretora Daiane Alves de Souza, de 43 anos, que havia desaparecido em 17 de dezembro do ano passado, em Caldas Novas, no sul de Goiás, foi encontrado nesta quarta-feira (28).

Daiane foi vista pela última vez no elevador do condomínio onde a família dela possuía apartamentos. O síndico do prédio e o filho dele foram presos.

A polícia encontrou o corpo da corretora já em estado de decomposição, em uma área de mata. Daiane estava desaparecida misteriosamente há mais de um mês, quando entrou no elevador, desceu para o subsolo e depois não foi mais vista.

Nesta madrugada, Cléber Rosa de Oliveira, síndico do prédio onde a família de Daiane possuía apartamentos, e o filho dele, Maykon Douglas de Oliveira, foram presos pela Polícia Civil. Cleber confessou o crime à polícia. Foi ele quem indicou o local do corpo de Daiane. Cleber e Daiane tinham um histórico de brigas por problemas relacionados ao condomínio onde viviam.

Confira as informações no Repórter Brasil Tarde, da TV Brasil

Feminicídios

No ano passado, os dados de feminicídio bateram recorde em alguns locais do país, como São Paulo . Alguns casos tiveram grande repercussão e comoveram o país em razão da crueldade e do desfecho trágico, como o de Tainara Santos, que morreu após ser atropelada e arrastada, por cerca de um quilômetro, por um ex-companheiro. Ou ainda das servidoras do Centro Federal de Educação Tecnológica (Cefet) Celso Suckow da Fonseca, Allane Matos e Layse Costa, que foram mortas a tiro por um colega de trabalho , no Rio de Janeiro.

O governo federal tem colocado o combate à violência contra a mulher como uma prioridade e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva defendeu punições mais duras a esse tipo de crime .

Feminicídio é o homicídio de uma mulher cometido em razão do seu gênero, caracterizado por violência doméstica e familiar, menosprezo ou discriminação contra a condição feminina. Considerado a expressão máxima da violência de gênero, ocorre frequentemente como desfecho de um histórico de agressões, podendo ser motivado por ódio, inferiorização ou sentimento de posse sobre a vítima. No Brasil, considera-se um crime hediondo e, quando tipificado como qualificador do homicídio, a pena é de reclusão de 12 a 30 anos.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© leandrovolanick/Instagram
Geral Há 9 horas

Cachorro comunitário Abacate é morto por um tiro no Paraná

Autoridades investigam quem foi o autor do disparo

 © CanalGov/Reprodução
Geral Há 10 horas

EBC é autorizada a usar estações-teste para iniciar operação da TV 3.0

Previsão é que testes comecem em março

 Foto: Reprodução/Secom SC
Relações Inter... Há 11 horas

Evento na Suíça fortalece Santa Catarina como plataforma internacional de inovação e negócios

SC Day em Berna, na Suíça – Fotos Berna Invest / DivulgaçãoO SC Day em Berna consolidou Santa Catarina como um ambiente confiável para cooperação t...

 © Joédson Alves/Agência Brasil
Geral Há 12 horas

Rádio MEC e Nacional têm crescimento histórico de audiência em 2025

Um dos destaques é o rejuvenescimento do perfil do público
Geral Há 15 horas

Caso Orelha: o que se sabe até agora sobre a morte do cão em SC

Cachorro foi agredido por quatro adolescentes na Praia Brava

Tenente Portela, RS
18°
Parcialmente nublado
Mín. 17° Máx. 34°
18° Sensação
0.44 km/h Vento
97% Umidade
100% (27.46mm) Chance chuva
06h05 Nascer do sol
19h30 Pôr do sol
Sexta
30° 16°
Sábado
31° 16°
Domingo
31° 15°
Segunda
33° 18°
Terça
32° 17°
Últimas notícias
Economia Há 7 horas

Setor produtivo reage à manutenção da Selic em 15% ao ano
Saúde Há 7 horas

Governo deve entregar mais 400 unidades odontológicas móveis
Justiça Há 7 horas

Número de pessoas mortas a bala cresce 44,2% no Rio após mega operação
Economia Há 7 horas

Receita desmente novo imposto para todos os aluguéis por temporada
Economia Há 8 horas

Eco Invest registra maior leilão do programa, com demanda de R$ 80 bi

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Uma caminhada no jornalismo
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,20 +0,01%
Euro
R$ 6,21 +0,09%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 485,752,67 -0,99%
Ibovespa
184,691,05 pts 1.52%
Mega-Sena
Concurso 2965 (27/01/26)
01
20
22
23
35
57
Ver detalhes
Quina
Concurso 6939 (28/01/26)
10
26
27
55
73
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3599 (28/01/26)
01
04
06
07
08
09
11
12
13
16
19
20
21
23
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2881 (28/01/26)
05
07
10
16
24
25
27
33
47
48
50
60
64
74
79
83
84
85
88
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2918 (28/01/26)
02
08
11
21
38
40
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias