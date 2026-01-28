Bebê cai no chão ao nascer na recepção de hospital em Santa Catarina

O que deveria ser um momento de alegria terminou em tensão na manhã da última quinta-feira (22), em Navegantes, no Litoral Norte de Santa Catarina. Um bebê caiu de cabeça no chão e bateu a cabeça ao nascer na recepção do Hospital Nossa Senhora dos Navegantes, após a mãe dar entrada na unidade em trabalho de parto avançado, segundo relato da família, que aponta falhas no acolhimento inicial.

O recém-nascido, Davi, precisou passar por exames de imagem para avaliar possíveis lesões na cabeça e segue em observação médica. A família afirma que houve demora no acolhimento e falhas no atendimento inicial.

De acordo com familiares, Júlia chegou ao hospital por volta das 11h, já sentindo fortes contrações. Mesmo com sinais claros de parto avançado, ela teria permanecido na recepção enquanto dados cadastrais eram solicitados.

“Ela gritava que o bebê já estava coroando, que precisava de atendimento, mas continuaram fazendo perguntas”, relatou a avó do bebê, Lilhanne Rodrigues.

Segundo o pai, Carlos Eduardo Ramos da Silva Júnior, o parto aconteceu de forma repentina, ainda na área de recepção, quando Júlia foi levada às pressas para um corredor interno.

“Eu realmente vi o bebê caindo no chão, de cabeça. As enfermeiras viram também, porque elas foram pegar um pano para tentar colocar embaixo, só que não deu tempo”, afirmou.

O pai contou ainda que o impacto só não foi maior porque a bolsa amniótica não havia se rompido totalmente, o que teria amortecido parcialmente a queda.

Exames identificaram coágulo na cabeça do recém-nascido

Após o nascimento, o bebê foi levado para avaliação médica e passou por uma tomografia computadorizada para verificar possíveis lesões causadas pela queda. Segundo a família, o exame apontou a presença de um coágulo na cabeça, o que motivou a permanência do recém-nascido em observação.

“Ele está sendo monitorado, passou por tomografia e vai repetir o exame para ver se o coágulo diminuiu ou aumentou. Mas ele está mamando, dormindo bem, aparentemente está tudo bem”, disse a avó.

Apesar do quadro estável, os familiares afirmam que o impacto no momento do nascimento causou grande apreensão.

Família cobra acolhimento e responsabilização

Abalada, a família diz que busca respostas e cobra mudanças no protocolo de atendimento para evitar que situações semelhantes voltem a acontecer. “A gente exige que outras mães não passem por isso. Vou correr até o final pelos direitos do meu filho e da minha esposa”, afirmou o pai.

Para os familiares, a queda do bebê e o impacto na cabeça poderiam ter sido evitados com um atendimento mais ágil diante de um parto em estágio avançado.

Ele está sendo monitorado, passou por tomografia e vai repetir o exame para ver se o coágulo diminuiu ou aumentou. Mas ele está mamando, dormindo bem, aparentemente está tudo bem”, disse a avó.

Apesar do quadro estável, os familiares afirmam que o impacto no momento do nascimento causou grande apreensão.

O que dia a Prefeitura

Em nota, a Prefeitura de Navegantes informou que a gestante deu entrada no hospital em trabalho de parto avançado e que, devido à rápida evolução do parto, não houve tempo hábil para o deslocamento até o centro obstétrico. A administração municipal afirmou ainda que todos os atendimentos necessários foram realizados pela equipe de saúde.

Apesar do susto, Júlia e o bebê Davi, que nasceu com cerca de 3,5 quilos, seguem em acompanhamento médico e passam bem.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.