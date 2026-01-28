Quarta, 28 de Janeiro de 2026
19°C 34°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Brigada Militar prende homem por tráfico de drogas em Ijuí

Ação do 29º BPM ocorreu na madrugada desta quarta-feira no bairro Jardim

Por: Andre Eberhardt Fonte: Jornal Província com Informações NB Notícias
28/01/2026 às 10h32
Brigada Militar prende homem por tráfico de drogas em Ijuí
(Foto: Divulgação BM)

Na madrugada desta quarta-feira (28/01), a Brigada Militar, por meio do 29º Batalhão de Polícia Militar (BPM), prendeu um homem pelo crime de tráfico de entorpecentes no bairro Jardim, em Ijuí.

A guarnição recebeu informações de que um indivíduo estaria realizando tele-entrega de drogas utilizando um veículo Peugeot de cor preta. Durante as diligências, o suspeito foi localizado e tentou fugir, mas acabou sendo acompanhado e abordado pelos policiais.

No interior do veículo, foram encontradas cinco buchas de cocaína, além de anotações relacionadas a entregas. Dando continuidade às averiguações, os policiais localizaram mais 10 buchas de cocaína e uma balança de precisão, o que resultou na prisão em flagrante do indivíduo.

O suspeito foi encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para a realização de exames de rotina e, posteriormente, apresentado na Delegacia de Polícia, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante.

 
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Geral Há 1 hora

Caso Orelha: o que se sabe até agora sobre a morte do cão em SC

Cachorro foi agredido por quatro adolescentes na Praia Brava
Geral Há 3 horas

Após queda e fraturas, escritora Adélia Prado tem melhora de saúde

Poetisa está internada em hospital após passar por duas cirurgias

 (Foto: Divulgação/Incra)
reforma agrária Há 5 horas

Governo federal autoriza desapropriação do Horto Florestal em Vitória das Missões (RS)

Área de 121,8 hectares no Rio Grande do Sul permitirá regularização de famílias e continuidade do Programa Nacional de Reforma Agrária
Geral Há 5 horas

Contrato para construção do túnel Santos-Guarujá prevê entrega em 2031

Governo estadual firma nesta quarta-feira parceria com construtora
Geral Há 5 horas

Saiba que sanções podem ser aplicadas a jovens que mataram cão Orelha

Crime contra cão comunitário da Praia Brava aconteceu no começo do ano

Tenente Portela, RS
34°
Parcialmente nublado
Mín. 19° Máx. 34°
34° Sensação
3.1 km/h Vento
32% Umidade
95% (0.88mm) Chance chuva
06h04 Nascer do sol
19h31 Pôr do sol
Quinta
33° 18°
Sexta
30° 16°
Sábado
32° 15°
Domingo
34° 16°
Segunda
35° 17°
Últimas notícias
Câmara Há 17 minutos

PEC da Segurança Pública pode ser votada após o carnaval, diz presidente da Câmara
Saúde Há 17 minutos

Ministério da Saúde certifica seis hospitais de ensino no SUS
Turismo Há 38 minutos

Carnaval em SP: restaurantes apostam em promoções
Saúde Há 38 minutos

Governador participa da inauguração do novo complexo de saúde em Florianópolis que reúne hospital, clínicas e hub de inovação
Parto Tenso Há 47 minutos

Bebê cai no chão ao nascer na recepção de hospital em Santa Catarina

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Uma caminhada no jornalismo
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,21 +0,48%
Euro
R$ 6,22 -0,30%
Peso Argentino
R$ 0,00 +3,03%
Bitcoin
R$ 494,698,15 +0,53%
Ibovespa
183,416,67 pts 0.84%
Mega-Sena
Concurso 2965 (27/01/26)
01
20
22
23
35
57
Ver detalhes
Quina
Concurso 6938 (27/01/26)
03
04
21
32
52
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3598 (27/01/26)
01
03
04
05
06
07
08
09
11
16
18
21
22
23
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2880 (26/01/26)
10
23
24
26
27
38
39
40
42
46
47
51
58
59
67
69
87
89
94
96
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2917 (26/01/26)
04
09
20
34
36
42
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias