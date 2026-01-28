Brigada Militar prende homem por tráfico de drogas em Ijuí

Na madrugada desta quarta-feira (28/01), a Brigada Militar, por meio do 29º Batalhão de Polícia Militar (BPM), prendeu um homem pelo crime de tráfico de entorpecentes no bairro Jardim, em Ijuí.

A guarnição recebeu informações de que um indivíduo estaria realizando tele-entrega de drogas utilizando um veículo Peugeot de cor preta. Durante as diligências, o suspeito foi localizado e tentou fugir, mas acabou sendo acompanhado e abordado pelos policiais.

No interior do veículo, foram encontradas cinco buchas de cocaína, além de anotações relacionadas a entregas. Dando continuidade às averiguações, os policiais localizaram mais 10 buchas de cocaína e uma balança de precisão, o que resultou na prisão em flagrante do indivíduo.

O suspeito foi encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para a realização de exames de rotina e, posteriormente, apresentado na Delegacia de Polícia, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante.