Brigada Militar lança Operação Reciprocidade na fronteira com a Argentina

Iniciativa promove atuação conjunta entre Brasil e Argentina para orientar condutores e reforçar a segurança viária

Por: Marcelino Antunes Fonte: Rádio Alto Uruguai - Com informações do Jornal Noroeste e CRBM
28/01/2026 às 09h41
Brigada Militar lança Operação Reciprocidade na fronteira com a Argentina
(Foto: Divulgação / CRBM)

O Comando de Polícia Rodoviária da Brigada Militar lançou na manhã desta terça-feira (27), em Porto Mauá, na fronteira com a Argentina, a Operação Reciprocidade. A ação foi apresentada à comunidade gaúcha e argentina e marca o início de uma atuação integrada e simultânea em solo brasileiro e em território argentino.

No Rio Grande do Sul, a operação tem como finalidade orientar e padronizar a atuação policial no atendimento preventivo, ostensivo e comunitário, especialmente junto a turistas argentinos que circulam pelas rodovias gaúchas. De forma recíproca, a iniciativa também contempla a orientação a brasileiros que transitam em território argentino, assegurando o acesso a informações essenciais sobre a legislação vigente, normas de segurança no trânsito e exigências documentais.

O objetivo central da Operação Reciprocidade é promover a prevenção de sinistros de trânsito, fortalecer a confiança institucional e garantir a segurança viária. A iniciativa também busca estabelecer práticas operacionais idênticas entre as instituições envolvidas, considerando que a legislação de trânsito aplicada nos países integrantes do Mercosul possui bases comuns.

Neste primeiro momento, a Operação Reciprocidade será desenvolvida no âmbito do Primeiro Batalhão de Polícia Rodoviária, com previsão de ampliação gradual para os demais batalhões que integram o Comando de Polícia Rodoviária da Brigada Militar. Na Argentina, a atuação ocorre em parceria com órgãos de segurança da Província de Misiones.

 

 

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

 

 

 

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
