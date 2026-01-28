Assalto à mão armada deixa comerciante ferido em Miraguaí

Por volta das 18h desta terça-feira (27), um assalto à mão armada foi registrado no centro de Miraguaí. A ação criminosa aconteceu na Avenida Ijuí, nº 1934, em um estabelecimento comercial pertencente a Marino Porolnick dos Santos.

De acordo com as informações, dois indivíduos invadiram o local, sendo que um deles portava uma arma. Os suspeitos exigiram dinheiro e, além disso, agrediram o comerciante, que sofreu lesões visíveis nas pernas.

Um dos assaltantes vestia camiseta do Grêmio, calça jeans arremangada e carregava uma mochila nas costas. Após o crime, a Brigada Militar iniciou buscas na tentativa de localizar os autores.

Apesar das agressões, Marino estava consciente e foi atendido pelo SAMU, sendo encaminhado para atendimento médico no Hospital Santo Antônio, em Tenente Portela.