Terça, 27 de Janeiro de 2026
20°C 34°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Temporal em São Paulo provoca alagamentos e quedas de árvores

Defesa Civil fala em queda de mais de mil raios

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
27/01/2026 às 17h59

A cidade de São Paulo enfrentou um forte temporal na tarde de hoje (27), com raios, rajadas de ventos e muita chuva, o que deixou toda a cidade em estado de atenção para alagamentos. Na região da subprefeitura de Campo Limpo, o temporal foi ainda mais forte, com iminência de transbordamento do Córrego Morro do S, no Capão Redondo.

As maiores rajadas de vento ocorreram na zona sul paulistana e chegaram a atingir 39,5 km/h na região do M'boi Mirim e da Barragem Guarapiranga. No Campo Limpo, elas chegaram a 38,6 km.

Segundo a Defesa Civil, 1.181 raios atingiram o solo paulistano na tarde desta terça-feira. Também houve queda de granizo na Vila Guilherme, na zona norte, informou o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, entre as 14h e 16h de hoje foram registrados 13 chamados para quedas de árvores na capital paulista, entre eles, de uma árvore gigantesca que caiu sobre um carro na Rua da Consolação, em frente ao Cemitério da Consolação, sem vítimas. Além disso, os Bombeiros atenderam três chamados para enchentes.

Neste momento, informa o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas, há 15 pontos de alagamento na cidade, 14 deles intransitáveis. Além disso, um balanço da Enel divulgado por volta das 16h45 apontou que 77 mil clientes da região metropolitana de São Paulo (o que corresponde a 0,90% do total de clientes da companhia) estão sem energia, sendo que 72 mil deles são da capital paulista.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Paulo Pinto/Agência Brasil
Geral Há 4 horas

Inmet alerta para ocorrência de ciclone no Sudeste a partir de sexta

Ciclone deve formar grandes volumes de chuva em SP, RJ e MG
Geral Há 5 horas

Após 24 dias, buscas por crianças no MA se concentram em mata e rio

Secretário de Segurança do estado fala em investigação rigorosa

 Foto: Reprodução/Secom SC
Relações Inter... Há 7 horas

SC Day em Berna reúne 40 empresários suíços e brasileiros em torno de potenciais parcerias com Santa Catarina

Vice-governadora Marilisa Bohem lidera missão ao Cantão de Berna – Fotos: Bern Economic Development Agency l DivulgaçãoO Governo de Santa Catarina ...

 Foto: Reprodução/Secom SC
Energia Há 8 horas

Celesc investe cerca de R$ 1 milhão em drones para reforçar segurança, manutenção preventiva e reduzir desligamentos

Foto: Divulgação / CelescA Celesc avança na modernização da operação do sistema elétrico catarinense com a aquisição de 21 drones, que passam a int...

 (Foto: Divulgação / Corpo de Bombeiros)
Incêndio Rural Há 9 horas

Incêndio em galpão é registrado no interior de Três Passos

Chamas foram controladas por moradores antes da chegada do Corpo de Bombeiros.

Tenente Portela, RS
21°
Tempo nublado
Mín. 20° Máx. 34°
21° Sensação
0.65 km/h Vento
85% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h03 Nascer do sol
19h31 Pôr do sol
Quarta
35° 19°
Quinta
33° 17°
Sexta
30° 17°
Sábado
28° 16°
Domingo
32° 14°
Últimas notícias
Política Há 2 horas

Lula homenageia vítimas do Holocausto e condena autoritarismo
Internacional Há 3 horas

Brasil e União Europeia reconhecem equivalência em proteção de dados
Educação Há 3 horas

Inep emitirá declaração do ensino médio a partir de sexta-feira
Câmara Há 3 horas

Comissão aprova regra que permite pagar menos IR em planos antigos de previdência
Justiça Há 3 horas

Moraes nega encontro com ex-presidente do BRB na casa de Vorcaro

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Uma caminhada no jornalismo
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,18 +0,04%
Euro
R$ 6,24 +0,08%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 490,035,41 +0,03%
Ibovespa
181,919,13 pts 1.79%
Mega-Sena
Concurso 2964 (24/01/26)
03
09
15
17
30
60
Ver detalhes
Quina
Concurso 6937 (26/01/26)
16
17
46
56
70
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3597 (26/01/26)
01
04
05
07
10
11
13
14
15
16
19
20
21
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2880 (26/01/26)
10
23
24
26
27
38
39
40
42
46
47
51
58
59
67
69
87
89
94
96
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2917 (26/01/26)
04
09
20
34
36
42
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias