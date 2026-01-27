SC Day em Berna reúne 40 empresários suíços e brasileiros em torno de potenciais parcerias com Santa Catarina

Vice-governadora Marilisa Bohem lidera missão ao Cantão de Berna – Fotos: Bern Economic Development Agency l Divulgação



O Governo de Santa Catarina realizou nesta terça-feira, 27, o SC Day in Bern, no Switzerland Innovation Park Biel/Bienne, reunindo mais de 40 empresários catarinenses e suíços, autoridades governamentais e representantes do ecossistema europeu de inovação. A iniciativa integrou a missão oficial liderada pela vice-governadora Marilisa Boehm e marcou a ativação prática do memorando de entendimento firmado entre Santa Catarina e o Cantão de Berna, em junho de 2025.

Durante a programação do SC Day, empresas catarinenses apresentaram seus cases de inovação e internacionalização, compartilhando experiências concretas de inserção em mercados globais e demonstrando a capacidade do Estado de gerar soluções competitivas em áreas estratégicas como indústria avançada, inteligência artificial, novos negócios e tecnologia aplicada.

Na abertura do evento, a vice-governadora Marilisa Boehm apresentou indicadores econômicos e sociais de Santa Catarina, destacando o desempenho do estado em geração de emprego, industrialização, inovação e qualidade de vida, além do ambiente favorável à atração de investimentos estrangeiros. A InvestSC também participou da programação, com a apresentação de dados sobre competitividade, segurança jurídica e ambiente de negócios, reforçando Santa Catarina como um destino atrativo para parcerias e investimentos internacionais.

“Não foi à toa que assinamos um memorando de entendimento com o Cantão de Berna no ano passado. O Estado de Santa Catarina e a Suíça têm muito em comum em termos de inovação, tecnologia, governança e qualidade de vida. E hoje ficou ainda mais claro para nós que existem múltiplas possibilidades de cooperação e intercâmbio”, avaliou a vice-governadora.

Foto: Reprodução/Secom SC

A Federação das Indústrias de Santa Catarina (FIESC) apoiou institucionalmente o SC Day em Berna, contribuindo para a articulação com o setor produtivo e para o fortalecimento das relações empresariais entre Santa Catarina e a Suíça.

Oportunidades em tecnologia, inovação e educação

Para o secretário executivo de Articulação Internacional, Paulo Bornhausen, o encontro representou um avanço concreto na relação entre os dois territórios. “Reunimos em Berna mais de 40 empresários catarinenses e suíços para apresentar Santa Catarina, ouvir o ecossistema de negócios local e promover uma aproximação estratégica. Essa agenda, liderada pela vice-governadora Marilisa Boehm e alinhada à visão do governador Jorginho Mello, marca a ativação prática do memorando com o Cantão de Berna e abre caminho para novas parcerias, especialmente nas áreas de inovação, educação e tecnologia.”

No período da tarde, a vice-governadora e a delegação catarinense realizaram visitas técnicas a centros de excelência do Switzerland Innovation Park, incluindo a Swiss Smart Factory, referência em Indústria 4.0 e transformação digital; o Swiss Advanced Manufacturing Center e o Swiss Battery Technology Center, voltados à manufatura avançada e tecnologias de armazenamento de energia; além do Swiss Health Tech Center e do Swiss Cobotic Competence Center, especializados em saúde, biotecnologia e robótica colaborativa.

Mais informações:



Jornalista Sicília Vechi

Assessoria de Comunicação

Secretaria Executiva de Articulação Internacional

(48) 99132-5252

E-mail: [email protected]

Jornalista Alessandro Bonassoli

Assessoria de Comunicação

Gabinete da Vice-governadora

(48) 9-9919-8372 / (48) 3665-2186

E-mail: [email protected]