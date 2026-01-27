Terça, 27 de Janeiro de 2026
Reunião regional reforça estratégias e entrega novas viaturas em Tenente Portela

Encontro no Centro Cultural apresentou o balanço das ações da Brigada Militar em 2025 e destacou o fortalecimento do combate aos crimes de fronteira no Noroeste gaúcho

Por: Marcelino Antunes Fonte: Jornal Província
27/01/2026 às 16h27
Reunião regional reforça estratégias e entrega novas viaturas em Tenente Portela
(Foto: Jornal Província)

O Centro Cultural de Tenente Portela foi o cenário de um marco estratégico para a segurança pública da região noroeste nesta terça-feira (27). A Reunião Regional de Segurança Pública, organizada pelo 2º Pelotão do 7º Batalhão de Polícia Militar (BPM), uniu a entrega de novas viaturas a uma análise detalhada dos resultados operacionais do último ano.

O evento, conduzido pelo Coronel PM Rafael Luft, Comandante do Comando Regional de Fronteira Noroeste (CRPO-FN), destacou a importância da integração para manter a ordem em uma área geograficamente sensível.

O Balanço de 2025: Números e Impacto Regional
Durante o encontro, foram apresentados os dados consolidados das ocorrências atendidas pela Brigada Militar ao longo de 2025 nos municípios de Tenente Portela, Barra do Guarita, Vista Gaúcha, Derrubadas e Miraguaí.
Os números refletem uma presença ostensiva constante e uma resposta ágil da corporação. A atuação foi pautada por:

Redução de índices de criminalidade local através de patrulhamento preventivo.
Aumento nas abordagens e identificações, garantindo a tranquilidade nas zonas urbanas e rurais.
Atendimento comunitário, fortalecendo o vínculo entre a polícia e os cidadãos portelenses e da região.

Foco Estratégico: A Sentinela da Fronteira
Um dos pontos centrais da reunião foi a ênfase na atuação em crimes fronteiriços. Por fazer divisa com o estado de Santa Catarina e fronteira internacional com a Argentina, a região exige uma vigilância especializada.
A Brigada Militar intensificou, em 2025, o combate a crimes típicos de fronteira, como:

Descaminho e Contrabando: Coibindo a entrada de mercadorias ilegais que prejudicam a economia local.
Tráfico de Armas e Drogas: Bloqueando rotas logísticas que utilizam a porosidade da fronteira.
Crimes Transvizinhança: Monitoramento de veículos e movimentações suspeitas entre os limites internacionais e estaduais.

"Este evento tem por finalidade o fortalecimento da integração institucional e o alinhamento de estratégias voltadas à segurança pública regional", destacou o 1º Sargento PM Roger Balbueno Machado, Comandante do 2º Pelotão.
Modernização da Frota

O ponto alto do evento foi a entrega oficial de novas viaturas. Estes veículos representam uma modernização essencial para o 7º BPM, permitindo que o policiamento ostensivo chegue com mais agilidade aos pontos mais remotos dos municípios atendidos. Para os policiais da linha de frente, o investimento traduz-se em melhores condições de trabalho e maior segurança durante as operações.

Presenças e Integração
O encontro contou com autoridades civis e militares, lideranças políticas regionais e representantes da sociedade organizada. A união de esforços reafirma o compromisso de transformar a região noroeste em um território cada vez mais seguro para viver e empreender.

 

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
(Foto: Reprodução / Guia Crissiumal)
Alerta de Golpe Há 5 dias

Médica de Crissiumal desmente áudios falsos contra vacinação

Mensagens atribuídas à profissional circulam em grupos de WhatsApp e podem ter sido produzidas com uso de Inteligência Artificial.
Jalmo Fornari Há 2 semanas

Uma caminhada no jornalismo

Artigo publicado na ocasião da edição 1000 do Província .(2003)

 (Foto: Divulgação / Levi de Oliveira / Ascom)
Vida Longa Há 2 semanas

Paciente de 107 anos recebe homenagem especial na UBS de Cristal do Sul

Senhor Modesto Furtado, supercentenário, teve aniversário celebrado por equipe de saúde e autoridades

 (Foto: HCI)
Doação de Órgãos Há 3 semanas

HCI realiza primeira captação de órgãos de 2026

Procedimento resultou na captação de rins e córneas e reforça a importância da conscientização sobre a doação de órgãos.

 (Foto: Reprodução)
Tradição Gaúcha Há 3 semanas

Dona Carminha, viúva de Gildo de Freitas, completa 100 anos

Centenária, Carminha de Freitas é lembrada como figura marcante na trajetória do “Rei dos Trovadores” e na preservação da música regional gaúcha.

