Terça, 27 de Janeiro de 2026
20°C 34°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Epagri apresenta vinhos finos produzidos com uvas resistentes a doenças

Fotos: Pablo Gomes/EpagriO que já era excelente, pode ficar ainda melhor. Reconhecida em todo o Brasil pela alta qualidade dos vinhos, a região de ...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom SC
27/01/2026 às 15h18
Epagri apresenta vinhos finos produzidos com uvas resistentes a doenças
Foto: Reprodução/Secom SC

Fotos: Pablo Gomes/Epagri

O que já era excelente, pode ficar ainda melhor. Reconhecida em todo o Brasil pela alta qualidade dos vinhos, a região de Videira, no Meio-Oeste, começa a aderir a uma alternativa que deve consolidá-la ainda mais como referência na viticultura nacional. As uvas Piwi – termo derivado da palavra alemã “pilzwiderstandsfähigen” que, em português, significa “resistente a doenças fúngicas” – já são realidade e conquistam cada vez mais adeptos.

Recentemente, a Epagri e a Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), em parceria com instituições da Alemanha, da Hungria e da Itália, lançaram as variedades Felicia e Calardis Blanc. E para disseminar as características e vantagens destas frutas, foi realizado um  Dia de Campo na Estação Experimental de Videira.

O evento ocorreu em 21 de janeiro e reuniu mais de 100 pessoas entre produtores de uva e vinho, pesquisadores, técnicos e profissionais que atuam no setor de viticultura. Os visitantes conheceram sobre o manejo das plantas, tratamento fitossanitário e degustaram vinhos elaborados com uvas Piwi pelos pesquisadores da Estação Experimental de Videira.

Foto: Reprodução/Secom SC
Foto: Reprodução/Secom SC

“Além de mais resistentes a doenças, estas variedades têm menor custo de produção e resultam em vinhos finos de alta qualidade, mais limpos e trabalhados em vinhedos que recebem menos intervenções”, explica o engenheiro agrônomo André Luiz Kulkamp de Souza, gerente da Estação.

O pesquisador ressalta ainda que Santa Catarina tem um território muito diverso, com altitudes e climas diferentes, e as uvas Piwi têm a aptidão de se adaptar facilmente a estas condições. “Elas podem ser produzidas tanto em regiões altas e frias, como São Joaquim, quanto em lugares mais baixos e quentes, como o Vale do Itajaí e o Sul do Estado”.

Quem prova, gosta

Apesar de novidade, os vinhos de uvas Piwi já têm boa aceitação. A produção na Estação Experimental de Videira é pequena, mas os pesquisadores têm promovido degustações itinerantes em diferentes regiões. “Quem prova, gosta muito. São vinhos excelentes, leves, descomplicados, agradáveis, que harmonizam com vários pratos e são propícios para dias quentes, no barzinho com os amigos ou à beira da praia. Todo o Vale do Rio do Peixe já tem o ‘saber fazer local’ de anos, uma história linda na elaboração de vinhos, e com as uvas Piwi será da mesma forma”, diz o químico industrial Vinícius Caliari, pesquisador na Estação Experimental de Videira.

A expectativa entre os produtores de vinhos é bastante positiva. Para Marceli Buss, de Videira, momentos como o Dia de Campo são muito importantes para que os produtores tenham acesso às tecnologias desenvolvidas pela Epagri e possam levar para as suas propriedades. “As uvas Piwi serão uma boa alternativa para o setor em Santa Catarina, pois é possível atingir uma boa produção utilizando menos recursos”.

Foto: Reprodução/Secom SC
Foto: Reprodução/Secom SC

Pesquisa transformadora

Para o diretor de Ciência, Tecnologia e Inovação da Epagri, Reney Dorow, as pesquisas com uvas Piwi em Videira  trazem uma perspectiva de vanguarda para a cultura de vinho no Estado . “Em 2025, a Epagri comemorou 50 anos de pesquisa agropecuária. Neste histórico, nós temos o DNA do desenvolvimento rural de Santa Catarina. Quando as tecnologias geradas são adotadas pelos produtores, transformam o meio rural. A Epagri está determinada a prover esta transformação permanente do meio rural. Pesquisa é antecipar o futuro. Nós não esperamos o futuro acontecer, trazemos as soluções de amanhã para hoje”.

Por Pablo Gomes, jornalista bolsista Epagri/Fapesc

Informações para a imprensa
Isabela Schwengber, assessora de comunicação da Epagri
(48) 3665-5407/99661-6596

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Foto: Adobe Stock
Agricultura Há 5 horas

Agricultura familiar na Bahia quadruplica produtividade

Associação Cidadania Rural aumentou produção de 20 para 80 toneladas por dia e ampliou renda de agricultores com apoio do Selo Biocombustível Social.

 Foto: Reprodução/Secom SC
Agricultura Há 1 dia

Epagri alerta produtores sobre alta infectividade de cigarrinhas-do-milho nas lavouras

Fotos: Maria Cristina Canale/EpagriSanta Catarina registra pela terceira semana consecutiva um aumento na média estadual de cigarrinhas-do-milho, c...

 Foto: Reprodução/Secom SC
Agricultura Há 2 dias

Pesquisa da Epagri aposta em bioinsumos e agricultura digital para os desafios no campo

Foto: Marllon Legnaghi/GOVSCEm 50 anos de pesquisa, a Epagri levou avanços à eficiência da agropecuária catarinense com inovações que vão de dados ...

 Foto: Reprodução/Secom SC
Agricultura Há 4 dias

Sistema antigranizo de Santa Catarina é apresentado à comitiva gaúcha

Foto: Paulo Arruda/SapeSanta Catarina é referência na implantação e operacionalização do Sistema Antigranizo. Nesta semana, uma missão técnica do R...

 Foto: Reprodução/Secom SC
Agricultura Há 4 dias

Agricultura familiar: Governo do Estado e Epagri investem R$ 20,5 milhões no ensino agrotécnico para incentivar a permanência de jovens no campo

Foto: Helena Moraes/EpagriO Governo do Estado e a Epagri estão reforçando investimentos no ensino agrotécnico como uma política pública para estimu...

Tenente Portela, RS
21°
Tempo nublado
Mín. 20° Máx. 34°
21° Sensação
0.65 km/h Vento
85% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h03 Nascer do sol
19h31 Pôr do sol
Quarta
35° 19°
Quinta
33° 17°
Sexta
30° 17°
Sábado
28° 16°
Domingo
32° 14°
Últimas notícias
Política Há 2 horas

Lula homenageia vítimas do Holocausto e condena autoritarismo
Internacional Há 3 horas

Brasil e União Europeia reconhecem equivalência em proteção de dados
Educação Há 3 horas

Inep emitirá declaração do ensino médio a partir de sexta-feira
Câmara Há 3 horas

Comissão aprova regra que permite pagar menos IR em planos antigos de previdência
Justiça Há 3 horas

Moraes nega encontro com ex-presidente do BRB na casa de Vorcaro

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Uma caminhada no jornalismo
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,18 +0,04%
Euro
R$ 6,24 +0,08%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 490,035,41 +0,03%
Ibovespa
181,919,13 pts 1.79%
Mega-Sena
Concurso 2964 (24/01/26)
03
09
15
17
30
60
Ver detalhes
Quina
Concurso 6937 (26/01/26)
16
17
46
56
70
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3597 (26/01/26)
01
04
05
07
10
11
13
14
15
16
19
20
21
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2880 (26/01/26)
10
23
24
26
27
38
39
40
42
46
47
51
58
59
67
69
87
89
94
96
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2917 (26/01/26)
04
09
20
34
36
42
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias