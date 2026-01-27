Epagri apresenta vinhos finos produzidos com uvas resistentes a doenças

Fotos: Pablo Gomes/Epagri

O que já era excelente, pode ficar ainda melhor. Reconhecida em todo o Brasil pela alta qualidade dos vinhos, a região de Videira, no Meio-Oeste, começa a aderir a uma alternativa que deve consolidá-la ainda mais como referência na viticultura nacional. As uvas Piwi – termo derivado da palavra alemã “pilzwiderstandsfähigen” que, em português, significa “resistente a doenças fúngicas” – já são realidade e conquistam cada vez mais adeptos.

Recentemente, a Epagri e a Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), em parceria com instituições da Alemanha, da Hungria e da Itália, lançaram as variedades Felicia e Calardis Blanc. E para disseminar as características e vantagens destas frutas, foi realizado um Dia de Campo na Estação Experimental de Videira.

O evento ocorreu em 21 de janeiro e reuniu mais de 100 pessoas entre produtores de uva e vinho, pesquisadores, técnicos e profissionais que atuam no setor de viticultura. Os visitantes conheceram sobre o manejo das plantas, tratamento fitossanitário e degustaram vinhos elaborados com uvas Piwi pelos pesquisadores da Estação Experimental de Videira.

“Além de mais resistentes a doenças, estas variedades têm menor custo de produção e resultam em vinhos finos de alta qualidade, mais limpos e trabalhados em vinhedos que recebem menos intervenções”, explica o engenheiro agrônomo André Luiz Kulkamp de Souza, gerente da Estação.

O pesquisador ressalta ainda que Santa Catarina tem um território muito diverso, com altitudes e climas diferentes, e as uvas Piwi têm a aptidão de se adaptar facilmente a estas condições. “Elas podem ser produzidas tanto em regiões altas e frias, como São Joaquim, quanto em lugares mais baixos e quentes, como o Vale do Itajaí e o Sul do Estado”.

Quem prova, gosta

Apesar de novidade, os vinhos de uvas Piwi já têm boa aceitação. A produção na Estação Experimental de Videira é pequena, mas os pesquisadores têm promovido degustações itinerantes em diferentes regiões. “Quem prova, gosta muito. São vinhos excelentes, leves, descomplicados, agradáveis, que harmonizam com vários pratos e são propícios para dias quentes, no barzinho com os amigos ou à beira da praia. Todo o Vale do Rio do Peixe já tem o ‘saber fazer local’ de anos, uma história linda na elaboração de vinhos, e com as uvas Piwi será da mesma forma”, diz o químico industrial Vinícius Caliari, pesquisador na Estação Experimental de Videira.

A expectativa entre os produtores de vinhos é bastante positiva. Para Marceli Buss, de Videira, momentos como o Dia de Campo são muito importantes para que os produtores tenham acesso às tecnologias desenvolvidas pela Epagri e possam levar para as suas propriedades. “As uvas Piwi serão uma boa alternativa para o setor em Santa Catarina, pois é possível atingir uma boa produção utilizando menos recursos”.

Pesquisa transformadora

Para o diretor de Ciência, Tecnologia e Inovação da Epagri, Reney Dorow, as pesquisas com uvas Piwi em Videira trazem uma perspectiva de vanguarda para a cultura de vinho no Estado . “Em 2025, a Epagri comemorou 50 anos de pesquisa agropecuária. Neste histórico, nós temos o DNA do desenvolvimento rural de Santa Catarina. Quando as tecnologias geradas são adotadas pelos produtores, transformam o meio rural. A Epagri está determinada a prover esta transformação permanente do meio rural. Pesquisa é antecipar o futuro. Nós não esperamos o futuro acontecer, trazemos as soluções de amanhã para hoje”.

Por Pablo Gomes, jornalista bolsista Epagri/Fapesc

