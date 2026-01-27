Terça, 27 de Janeiro de 2026
20°C 34°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Celesc investe cerca de R$ 1 milhão em drones para reforçar segurança, manutenção preventiva e reduzir desligamentos

Foto: Divulgação / CelescA Celesc avança na modernização da operação do sistema elétrico catarinense com a aquisição de 21 drones, que passam a int...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom SC
27/01/2026 às 15h18
Celesc investe cerca de R$ 1 milhão em drones para reforçar segurança, manutenção preventiva e reduzir desligamentos
Foto: Reprodução/Secom SC

Foto: Divulgação / Celesc

A Celesc avança na modernização da operação do sistema elétrico catarinense com a aquisição de 21 drones, que passam a integrar as rotinas de manutenção preventiva e preditiva das equipes que atuam em redes de média e alta tensão. O investimento total é de R$ 950 mil.

Do total, 16 drones serão destinados às Supervisões de Manutenção das regionais, com um equipamento para cada supervisão. Outros cinco drones atenderão as Supervisões de Subestações e Linhas de Itajaí, Joaçaba, Lages, Tubarão e Criciúma, áreas estratégicas do sistema elétrico estadual.

Os equipamentos serão utilizados principalmente na inspeção de redes e linhas de distribuição, muitas vezes localizadas em morros, áreas remotas ou de difícil acesso, onde a inspeção presencial por equipes de eletricistas se torna mais complexa, demorada e arriscada.

Com o uso dos drones, a Celesc amplia a capacidade de identificar necessidades de manutenção antes que se tornem falhas, além de agilizar o diagnóstico de ocorrências, reduzindo o tempo de desligamento e melhorando a continuidade do fornecimento de energia.

Outro diferencial é a presença de câmeras térmicas, capazes de identificar pontos quentes — locais com má conexão ou sobrecarga que ainda não provocaram defeitos, mas que podem evoluir para falhas no médio prazo. A tecnologia permite uma atuação preditiva, antecipando problemas e evitando interrupções.

O presidente da Celesc, Tarcísio Rosa, destaca que a iniciativa também tem impacto direto na segurança das equipes. “Além de melhorar a qualidade do fornecimento, o uso de drones reforça a segurança dos nossos profissionais, reduzindo a necessidade de exposição a áreas de risco e tornando as inspeções mais seguras. É tecnologia a serviço das pessoas, da confiabilidade do sistema e da proteção da vida”, ressalta o presidente.

Para o diretor de Distribuição da Celesc, Cláudio Varella, os drones representam um ganho direto em eficiência operacional. “Os drones passam a ser uma ferramenta estratégica para a manutenção do sistema elétrico. Eles permitem inspeções mais rápidas, precisas e seguras, especialmente em áreas de difícil acesso, fortalecendo a manutenção preventiva e reduzindo o impacto das ocorrências para os consumidores”, afirma Varella.

A aquisição contempla ainda treinamento específico para operação dos equipamentos, conforme exigências da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), garantindo o uso seguro, padronizado e regulamentado da tecnologia pelas equipes da companhia.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Paulo Pinto/Agência Brasil
Geral Há 4 horas

Inmet alerta para ocorrência de ciclone no Sudeste a partir de sexta

Ciclone deve formar grandes volumes de chuva em SP, RJ e MG
Geral Há 5 horas

Após 24 dias, buscas por crianças no MA se concentram em mata e rio

Secretário de Segurança do estado fala em investigação rigorosa
Geral Há 6 horas

Temporal em São Paulo provoca alagamentos e quedas de árvores

Defesa Civil fala em queda de mais de mil raios

 Foto: Reprodução/Secom SC
Relações Inter... Há 7 horas

SC Day em Berna reúne 40 empresários suíços e brasileiros em torno de potenciais parcerias com Santa Catarina

Vice-governadora Marilisa Bohem lidera missão ao Cantão de Berna – Fotos: Bern Economic Development Agency l DivulgaçãoO Governo de Santa Catarina ...

 (Foto: Divulgação / Corpo de Bombeiros)
Incêndio Rural Há 9 horas

Incêndio em galpão é registrado no interior de Três Passos

Chamas foram controladas por moradores antes da chegada do Corpo de Bombeiros.

Tenente Portela, RS
21°
Tempo nublado
Mín. 20° Máx. 34°
21° Sensação
0.65 km/h Vento
85% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h03 Nascer do sol
19h31 Pôr do sol
Quarta
35° 19°
Quinta
33° 17°
Sexta
30° 17°
Sábado
28° 16°
Domingo
32° 14°
Últimas notícias
Política Há 2 horas

Lula homenageia vítimas do Holocausto e condena autoritarismo
Internacional Há 3 horas

Brasil e União Europeia reconhecem equivalência em proteção de dados
Educação Há 3 horas

Inep emitirá declaração do ensino médio a partir de sexta-feira
Câmara Há 3 horas

Comissão aprova regra que permite pagar menos IR em planos antigos de previdência
Justiça Há 3 horas

Moraes nega encontro com ex-presidente do BRB na casa de Vorcaro

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Uma caminhada no jornalismo
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,18 +0,04%
Euro
R$ 6,24 +0,08%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 490,035,41 +0,03%
Ibovespa
181,919,13 pts 1.79%
Mega-Sena
Concurso 2964 (24/01/26)
03
09
15
17
30
60
Ver detalhes
Quina
Concurso 6937 (26/01/26)
16
17
46
56
70
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3597 (26/01/26)
01
04
05
07
10
11
13
14
15
16
19
20
21
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2880 (26/01/26)
10
23
24
26
27
38
39
40
42
46
47
51
58
59
67
69
87
89
94
96
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2917 (26/01/26)
04
09
20
34
36
42
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias