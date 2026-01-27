Celesc investe cerca de R$ 1 milhão em drones para reforçar segurança, manutenção preventiva e reduzir desligamentos

Foto: Divulgação / Celesc

A Celesc avança na modernização da operação do sistema elétrico catarinense com a aquisição de 21 drones, que passam a integrar as rotinas de manutenção preventiva e preditiva das equipes que atuam em redes de média e alta tensão. O investimento total é de R$ 950 mil.

Do total, 16 drones serão destinados às Supervisões de Manutenção das regionais, com um equipamento para cada supervisão. Outros cinco drones atenderão as Supervisões de Subestações e Linhas de Itajaí, Joaçaba, Lages, Tubarão e Criciúma, áreas estratégicas do sistema elétrico estadual.



Os equipamentos serão utilizados principalmente na inspeção de redes e linhas de distribuição, muitas vezes localizadas em morros, áreas remotas ou de difícil acesso, onde a inspeção presencial por equipes de eletricistas se torna mais complexa, demorada e arriscada.

Com o uso dos drones, a Celesc amplia a capacidade de identificar necessidades de manutenção antes que se tornem falhas, além de agilizar o diagnóstico de ocorrências, reduzindo o tempo de desligamento e melhorando a continuidade do fornecimento de energia.

Outro diferencial é a presença de câmeras térmicas, capazes de identificar pontos quentes — locais com má conexão ou sobrecarga que ainda não provocaram defeitos, mas que podem evoluir para falhas no médio prazo. A tecnologia permite uma atuação preditiva, antecipando problemas e evitando interrupções.

O presidente da Celesc, Tarcísio Rosa, destaca que a iniciativa também tem impacto direto na segurança das equipes. “Além de melhorar a qualidade do fornecimento, o uso de drones reforça a segurança dos nossos profissionais, reduzindo a necessidade de exposição a áreas de risco e tornando as inspeções mais seguras. É tecnologia a serviço das pessoas, da confiabilidade do sistema e da proteção da vida”, ressalta o presidente.

Para o diretor de Distribuição da Celesc, Cláudio Varella, os drones representam um ganho direto em eficiência operacional. “Os drones passam a ser uma ferramenta estratégica para a manutenção do sistema elétrico. Eles permitem inspeções mais rápidas, precisas e seguras, especialmente em áreas de difícil acesso, fortalecendo a manutenção preventiva e reduzindo o impacto das ocorrências para os consumidores”, afirma Varella.

A aquisição contempla ainda treinamento específico para operação dos equipamentos, conforme exigências da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), garantindo o uso seguro, padronizado e regulamentado da tecnologia pelas equipes da companhia.