Incêndio em galpão é registrado no interior de Três Passos

Uma ocorrência de incêndio em um galpão foi registrada por volta das 11h10 desta terça-feira (27), na localidade de Linha Canhada Funda, no interior do município de Três Passos.
A guarnição do Corpo de Bombeiros foi acionada via WhatsApp pela Sala de Operações do 7º Batalhão de Polícia Militar (7º BPM) e se deslocou até o local para atendimento da ocorrência. Ao chegar, os bombeiros constataram que as chamas já haviam sido controladas por moradores da localidade.
Foi realizado apenas o trabalho de rescaldo na área atingida, a fim de evitar a reignição do fogo. Após a conclusão do atendimento, a equipe retornou ao quartel sem alterações.
O incêndio resultou apenas em danos materiais. Ninguém ficou ferido.
