CNU: termina prazo para contestar nota preliminar da prova discursiva

O prazo para os candidatos da segunda edição do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU) entrarem com eventuais pedidos de revisão das notas preliminares da prova discursiva termina nesta terça-feira (27).

A interposição de recursos contra o resultado preliminar deve ser feita na página eletrônica da Fundação Getulio Vargas (FGV), banca examinadora do certame. O candidato deve fazer e fazer login com a conta GOV.BR.

A prova discursiva corresponde à segunda fase do concurso e tem caráter eliminatório e classificatório.

Na última sexta-feira (23), o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) divulgou as notas preliminares da prova discursiva do CNU 2025.

De acordo com o edital do processo seletivo , o resultado dos pedidos de revisão das notas e o resultado definitivo da prova discursiva serão divulgados em 18 de fevereiro.

CNU 2025

O MGI informa que dos mais de 42 mil aprovados na primeira fase e, portanto, habilitados para fazer a prova discursiva, cerca de 8,5 mil não compareceram ao segundo dia de provas, em 7 de dezembro - uma abstenção de aproximadamente 17%.

A segunda edição do CNU oferece 3.652 vagas distribuídas em 32 órgãos federais. Do total, 3.144 são para cargos de nível superior e 508, de nível intermediário.

O MGI explica que entre as mais de 3,6 mil vagas, 2.480 são de preenchimento imediato e as demais (1.172) para provimento em curto prazo, após a homologação dos resultados.

Ao todo, o chamado Enem dos Concursos registrou 761.528 inscrições confirmadas, com pessoas inscritas de todos os estados brasileiros, de 4.951 municípios . As provas do certame foram aplicadas em dois dias, diferentemente do que ocorreu na primeira edição do concurso unificado, em 2024.

De acordo com o cronograma oficial, a previsão de divulgação do resultado, com as listas de classificação (vagas imediatas e lista de espera) é 20 de fevereiro.

Dúvidas

Informações sobre o Concurso Público Nacional Unificado 2025 podem ser obtidas pelo telefone 0800 591 0452, pelo e-mail [email protected] e no edital público de abertura do concurso.