Agências do INSS fecham de quarta a sexta para melhorias programadas nos sistemas previdenciários

A agências do INSS em todo o Brasil estarão fechadas de quarta (28) a sexta-feira (30) para atendimento presencial

Por: Andre Eberhardt Fonte: RADIO CIDADESA
27/01/2026 às 07h31
(Foto: Radio Cidadesa)

As agências do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) em todo o Brasil estarão fechadas de quarta (28) a sexta-feira (30) para atendimento presencial em razão de melhorias programadas nos sistemas previdenciários da Dataprev, empresa responsável pela tecnologia da informação da Previdência Social.

Vale lembrar que os canais remotos de atendimento, como o Meu INSS (site e aplicativo ) e a central telefônica 135, funcionam normalmente até esta terça-feira (27), com mais de 100 serviços disponíveis.

O INSS alerta ainda que, a partir das 19h desta terça até sábado (31), o Meu INSS (site e aplicativo) e a central telefônica 135 ficarão indisponíveis. A medida, segundo o instituto, é necessária para a modernização dos sistemas, de modo a assegurar maior estabilidade, segurança e eficiência dos serviços.

Para reduzir os impactos aos cidadãos, o INSS realizou atendimento presencial no último final de semana, “com o objetivo de antecipar agendamentos e compensar a suspensão temporária do serviço presencial”.




DENGUE
