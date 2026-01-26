Terça, 27 de Janeiro de 2026
Governo leva SC Day a Berna e empresas catarinenses têm contato direto com o mercado europeu

Memorando de Entendimento com o Cantão de Berna foi assinado pela vice-governadora Marilisa Boehm em 2025 – Fotos: Richard Casas/GVGA vice-governad...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom SC
26/01/2026 às 18h48
Governo leva SC Day a Berna e empresas catarinenses têm contato direto com o mercado europeu
Foto: Reprodução/Secom SC

Memorando de Entendimento com o Cantão de Berna foi assinado pela vice-governadora Marilisa Boehm em 2025 – Fotos: Richard Casas/GVG

A vice-governadora de Santa Catarina, Marilisa Boehm, lidera a missão oficial do Governo do Estado à Suíça, com agendas organizadas pela Secretaria Executiva de Articulação Internacional (SAI), que culmina na realização do SC Day in Bern, nesta terça-feira, 27, no Switzerland Innovation Park Biel/Bienne, no Cantão de Berna. A iniciativa tem como meta ampliar o diálogo institucional e empresarial, promover oportunidades de negócios e fortalecer parcerias em inovação, indústria e tecnologia entre Santa Catarina e a Suíça.

“Estamos dando mais um passo decisivo para consolidar Santa Catarina como porta de entrada para a Europa na América do Sul sob o comando do governador Jorginho Mello. Mas também viemos à Suíça com a missão de apresentar empresas catarinenses que têm o DNA do estado: muito trabalho, qualidade, inovação e foco no desenvolvimento sustentável”, explicou a vice-governadora.

A missão reúne representantes do Governo do Estado, do setor produtivo e de entidades catarinenses, em uma atuação coordenada pela SAI, com apoio da InvestSC, da Federação das Indústrias de Santa Catarina (FIESC) e da Bern Economic Development Agency . O objetivo é apresentar o ambiente de negócios catarinense, aproximar empresas e estimular cooperações estratégicas com o mercado europeu.

O SC Day cria um espaço qualificado para contatos diretos com empresas e instituições suíças interessadas em negócios, investimentos e parcerias com Santa Catarina. A programação inclui apresentações institucionais, painéis empresariais, networking e visitas técnicas a centros de referência em manufatura avançada, saúde, energia, indústria 4.0 e tecnologias aplicadas.

“Estamos iniciando na Suíça uma programação muito voltada à inovação e às relações bilaterais entre Santa Catarina e o Cantão de Berna, que vai culminar com um SC Day. O Cantão de Berna tem características parecidas com as nossas. É um estado muito tecnológico, industrializado, e agora é a hora de nós fazermos esta conexão. A Europa vai se abrindo para o Brasil, aqui, com o EFTA, e nós estamos promovendo essa aproximação entre as empresas”, destaca o secretário de Articulação Internacional, Paulo Bornhausen.

Empresas suíças e catarinenses participam da programação 

Entre as empresas suíças que devem participar do evento estão Zurich Airport, operador de um dos principais hubs aeroportuários da Europa; Heinz Siegfried AG, grupo global da indústria farmacêutica e química fina; Swiss Green Fuel SA, voltada a soluções sustentáveis e transição energética; e Fritz Studer AG, referência internacional em máquinas-ferramenta de alta precisão.

Santa Catarina também apresenta no SC Day soluções desenvolvidas por empresas catarinenses com atuação internacional. Participam do evento a Nanovetores Tecnologia, empresa de base tecnológica com histórico de cooperação internacional; a Q-Assist, especializada em soluções de inteligência artificial e conectada aoNEXUSAI Campus, iniciativa de inovação sediada em Santa Catarina e a FORVM, voltada ao desenvolvimento de novos negócios e inovação aberta, com relacionamento ativo com parceiros europeus.

Acordo com o Cantão de Berna em fase de implementação

A programação institucional da missão inclui ainda a participação de representantes da FIESC, da InvestSC e de áreas do Governo do Estado ligadas à promoção econômica, à inovação e à articulação internacional, reforçando uma atuação integrada entre poder público e setor produtivo.

Foto: Reprodução/Secom SC
Foto: Reprodução/Secom SC

A realização do SC Day em Berna marca a ativação prática do memorando de entendimento firmado entre o Governo de Santa Catarina e o Cantão de Berna, assinado pela vice-governadora e pelas autoridades suíças em junho de 2025. A missão transforma esse acordo em agendas concretas de aproximação institucional, troca de experiências e geração de oportunidades de negócios.

Missão ocorre em meio à abertura do mercado europeu

O SC Day ocorre em um momento estratégico do cenário internacional, com a União Europeia avançando nas discussões sobre a ampliação de relações comerciais com países e territórios do Mercosul, o que amplia o interesse europeu por parcerias na América do Sul. Nesse contexto, Santa Catarina se apresenta como um estado competitivo, inovador e preparado para ampliar sua presença internacional.

Com a missão à Suíça e a realização do SC Day em Berna, o Governo de Santa Catarina reforça sua estratégia de inserção internacional, promove suas empresas e consolida parcerias com centros globais de inovação, investimento e desenvolvimento econômico.

Mais informações:

Jornalista Sicilia Vechi
Assessoria de Comunicação
Secretaria Executiva de Articulação Internaciona
(48) 99132-5252
E-mail: [email protected]

Jornalista Alessandro Bonassoli
Assessoria de Comunicação
Gabinete da Vice-governadora
(48) 9-9919-8372 / (48) 3665-2186
E-mail: [email protected]

