Terça, 27 de Janeiro de 2026
20°C 34°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Epagri alerta produtores sobre alta infectividade de cigarrinhas-do-milho nas lavouras

Fotos: Maria Cristina Canale/EpagriSanta Catarina registra pela terceira semana consecutiva um aumento na média estadual de cigarrinhas-do-milho, c...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom SC
26/01/2026 às 17h02
Epagri alerta produtores sobre alta infectividade de cigarrinhas-do-milho nas lavouras
Foto: Reprodução/Secom SC

Fotos: Maria Cristina Canale/Epagri

Santa Catarina registra pela terceira semana consecutiva um aumento na média estadual de cigarrinhas-do-milho, com 98 insetos por armadilha. Este crescimento, segundo a pesquisadora da Epagri/Cepaf, Maria Cristina Canale, responsável pelo programa Monitora Milho SC, pode estar relacionado à combinação de fatores, como as altas temperaturas e as dificuldades de manejo nas etapas finais do ciclo produtivo. 

O levantamento realizado entre os dias 12 e 19 de janeiro indica elevação em todas as regiões do estado. Além disso, Maria Cristina revela que as análises laboratoriais demonstram elevada taxa de infectividade das cigarrinhas, com presença dos patógenos responsáveis pelos enfezamentos e viroses do milho. “Ao contrário do observado nas semanas anteriores, quando os patógenos estavam concentrados nas regiões Oeste e Planalto Norte, agora temos uma distribuição mais uniforme em todo o Estado, o que acende o alerta para os produtores, especialmente os que estão planejando o plantio do milho na safrinha”.

Foto: Reprodução/Secom SC
Foto: Reprodução/Secom SC

Orientações

Diante deste cenário, é indicado que os produtores façam a regulagem correta do maquinário para evitar perdas de grãos durante a colheita. Maria Cristina também orienta que os agricultores evitem a semeadura de novas lavouras de milho em áreas muito próximas aos cultivos já maduros. “Os insetos presentes no ambiente tendem a migrar para os plantios mais novos, em busca de tecidos mais tenros para se alimentarem. Por isso, é essencial que as novas áreas não fiquem próximas às lavouras mais velhas. Além disso, os produtores devem realizar o manejo durante a fase vegetativa utilizando inseticidas de contato e sistêmicos, aliados a produtos biológicos sempre que possível”, recomenda.

Por: Karin Helena Antunes de Moraes, jornalista bolsista na Epagri/Fapesc

Informações para a imprensa
Isabela Schwengber, assessora de comunicação da Epagri
(48) 3665-5407/99661-6596

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Foto: Reprodução/Secom SC
Agricultura Há 21 horas

Pesquisa da Epagri aposta em bioinsumos e agricultura digital para os desafios no campo

Foto: Marllon Legnaghi/GOVSCEm 50 anos de pesquisa, a Epagri levou avanços à eficiência da agropecuária catarinense com inovações que vão de dados ...

 Foto: Reprodução/Secom SC
Agricultura Há 3 dias

Sistema antigranizo de Santa Catarina é apresentado à comitiva gaúcha

Foto: Paulo Arruda/SapeSanta Catarina é referência na implantação e operacionalização do Sistema Antigranizo. Nesta semana, uma missão técnica do R...

 Foto: Reprodução/Secom SC
Agricultura Há 4 dias

Agricultura familiar: Governo do Estado e Epagri investem R$ 20,5 milhões no ensino agrotécnico para incentivar a permanência de jovens no campo

Foto: Helena Moraes/EpagriO Governo do Estado e a Epagri estão reforçando investimentos no ensino agrotécnico como uma política pública para estimu...

 Foto: Reprodução/Secom SC
Agricultura Há 5 dias

Governador sanciona lei que protege produtores catarinenses e proíbe reconstituição de leite em pó importado em SC

Foto: Guilherme Bento / SECOMO governador Jorginho Mello sancionou nesta quarta-feira, 21, a lei que proíbe a reconstituição e comercialização de l...

 Foto: Reprodução/Secom SC
Agricultura Há 1 semana

Retrospectiva 2025: pecuária de Santa Catarina fecha ano com números históricos

Foto: DivulgaçãoA pecuária de Santa Catarina encerrou 2025 com resultados históricos e consolidações importantes nos mercados interno e externo. A ...

Tenente Portela, RS
21°
Tempo nublado
Mín. 20° Máx. 34°
21° Sensação
1.03 km/h Vento
67% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h03 Nascer do sol
19h31 Pôr do sol
Quarta
35° 19°
Quinta
33° 17°
Sexta
30° 17°
Sábado
28° 16°
Domingo
32° 14°
Últimas notícias
Geral Há 7 horas

Brumadinho: Corte alemã marca audiências em ação contra TÜV SÜD AG
Economia Há 7 horas

Governo prorroga até março prazo para pedido de ressarcimento do INSS
Câmara Há 8 horas

Comissão aprova projeto que permite levar bicicletas no transporte coletivo
Justiça Há 8 horas

Entidades vão ao STF para barrar lei de SC que proíbe cotas raciais
Geral Há 9 horas

INSS: em 13 dias, fila nacional iniciou análise de 105 mil benefícios

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Uma caminhada no jornalismo
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,28 -0,10%
Euro
R$ 6,27 -0,07%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 493,380,85 +0,50%
Ibovespa
178,720,69 pts -0.08%
Mega-Sena
Concurso 2964 (24/01/26)
03
09
15
17
30
60
Ver detalhes
Quina
Concurso 6937 (26/01/26)
16
17
46
56
70
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3597 (26/01/26)
01
04
05
07
10
11
13
14
15
16
19
20
21
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2880 (26/01/26)
10
23
24
26
27
38
39
40
42
46
47
51
58
59
67
69
87
89
94
96
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2917 (26/01/26)
04
09
20
34
36
42
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias