INSS prorroga o prazo até 20 de março para solicitar o ressarcimento de aposentados

Beneficiários afetados com descontos indevidos poderão fazer a solicitação até o dia 20 de março

Por: Rafael Piasecki Fonte: Fonte: O Sul
26/01/2026 às 15h54
Foto: Agência Brasil

O INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) prorrogou o prazo para aqueles que precisam solicitar o ressarcimento de descontos indevidos de mensalidades associativas em seus benefícios. Em entrevista à CNN, o presidente do INSS, Gilberto Waller, disse que a decisão ocorreu após uma paralização no sistema da Dataprev.

“Estava previsto para terminar em 14 de fevereiro para aposentados e pensionistas requererem a devolução. Tendo em vista que teremos uma paralisação no sistema da Dataprev, vamos prorrogar o prazo para solicitar o pagamento dos ressarcimentos até 20 de março”, explicou.

De acordo com Waller, até a última sexta-feira (23), 6,2 milhões de pessoas já tinham aberto processo para reclamar de descontos indevidos e, até o momento, 4,2 milhões já fizeram a adesão do acordo.

“Já fizemos o pagamento de R$2,8 bilhões. Alguns ainda estão em trâmite e 800 mil pessoas estão aptas a fazer esse acordo, basta acessar o aplicativo ou ir aos Correios”, continuou. Ainda de acordo com ele, a parceria com a CGU (Controladoria-Geral da União) e com outras instituições de controle “é geral”.

“Tratamos de descontos associativos como crédito consignado. Estamos encaminhando sempre aquilo que já foi pago, para que a CGU consiga executar suas tarefas. Já conseguimos bloquear valores de empresas fantasmas e empresas que fraudaram, já pedimos que a AGU bloqueie mais recursos”, completou.

Saiba como pedir o ressarcimento:

Aposentados e pensionistas afetados com descontos indevidos podem aderir ao acordo de ressarcimento proposto pelo governo.

Quem está apto a aderir ao plano de ressarcimento são beneficiários que fizeram a contestação dos descontos e não receberam resposta das entidades. É necessário aceitar a proposta pelo aplicativo Meu INSS ou presencialmente nas agências dos Correios. A adesão é gratuita e não é preciso enviar documentos adicionais, segundo o governo.

Como aceitar o acordo pelo Meu INSS

Veja o passo a passo para aderir à proposta de ressarcimento dos valores no aplicativo Meu INSS:

Acesse o aplicativo Meu INSS com CPF e senha;
Selecione “Consultar Pedidos” e selecione “Cumprir Exigência” em cada pedido (se houver mais de um);
Role a tela até o último comentário, leia com atenção e selecione “Sim” no campo “Aceito receber”;
Selecione “Enviar”

Após a adesão, o valor será depositado automaticamente na conta onde o aposentado ou pensionista já recebe o benefício previdenciário.

