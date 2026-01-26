Incêndio de grandes proporções atinge casa em Santo Augusto

Uma ocorrência de incêndio de grandes proporções foi registrada no início da noite deste domingo (25), em Santo Augusto. O fogo atingiu uma residência situada na Rua Zeca Luiz, no bairro Getúlio Vargas, nas imediações do GESA, conhecido como campo do Grêmio.

Segundo informações apuradas no local, o fogo tomou conta do imóvel em poucos minutos, causando sérios danos à estrutura da casa. Parte do telhado cedeu e houve comprometimento de elementos de sustentação. Em razão da intensidade das chamas, uma casa vizinha chegou a ser ameaçada, com foco inicial na área da varanda, situação que foi controlada rapidamente com a ação de moradores.

A Brigada Militar esteve no local prestando apoio, enquanto o combate às chamas foi realizado com o auxílio do caminhão de Santo Augusto. Vizinhos também auxiliaram nos primeiros momentos, principalmente para evitar que o fogo se espalhasse para outros imóveis.

De acordo com dados preliminares, ninguém ficou ferido. Os prejuízos foram apenas materiais.

Antes que o incêndio se intensificasse, alguns eletrodomésticos e dois botijões de gás conseguiram ser retirados do interior da residência. A grande quantidade de fumaça provocada pelo incêndio se espalhou por diversas ruas do bairro, gerando apreensão entre os moradores.

