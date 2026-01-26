Terra Indígena Guarita participa de reunião histórica com a Funai

A Terra Indígena Guarita, maior território indígena do Rio Grande do Sul em número populacional, participou nesta sexta-feira (23) e sábado (24) de uma importante reunião interinstitucional em Passo Fundo.
O encontro contou com a presença da presidente da Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai), Joênia Wapichana, além de lideranças indígenas e instituições parceiras do Estado.
A comitiva da Guarita foi representada pelo cacique Valdones Joaquim, por mulheres indígenas do Instituto Sãpē, pelo GT Guarita Pela Vida e pela SESAI do Polo Base Guarita.
O encontro integrou a agenda oficial da visita da presidência da Funai à Coordenação Regional de Passo Fundo. A programação teve como foco a escuta das lideranças indígenas.
Também foram debatidas demandas das comunidades. Entre os temas, políticas públicas e gestão ambiental. A saúde indígena esteve entre as prioridades do diálogo.
A reunião fortaleceu o debate sobre direitos dos povos indígenas. A presença de diversas instituições reforçou a atuação conjunta. O encontro ampliou o diálogo com o poder público.
A iniciativa reafirmou o compromisso com a autonomia indígena. A participação da Guarita teve papel de destaque. O momento foi considerado significativo para o Estado.
A reunião marcou um avanço na defesa da vida e dos direitos indígenas.
