20ª CRE realiza estudos sobre quadros de pessoal da rede estadual

Levantamento busca apoiar o planejamento das escolas para o Ano Letivo de 2026

Por: Andre Eberhardt Fonte: Jornal Província com Informações Ascom/20ªCRE
26/01/2026 às 11h01
(Foto: Divulgação 20ªCRE)

Desde o final de 2025, a Divisão de Gestão de Pessoas da 20ª Coordenadoria Regional de Educação (CRE) vem desenvolvendo estudos detalhados sobre os quadros de professores e servidores das escolas da rede estadual.

A iniciativa é coordenada pela chefe do setor de Gestão de Pessoas, Elaine de Carli, em conjunto com a assessora da área, Ivanete Zachert, e conta com o acompanhamento direto das equipes diretivas das 76 escolas vinculadas à regional, distribuídas em 28 municípios.

Durante esse período, diretores e equipes escolares organizam seus quadros de pessoal com foco no planejamento e na preparação para o Ano Letivo de 2026, que tem início previsto para o dia 18 de fevereiro.

O estudo tem como principal objetivo fortalecer o diálogo entre a 20ª CRE e as escolas, estimulando a construção conjunta de um processo de gestão escolar mais eficiente e alinhado às necessidades específicas de cada comunidade educativa.

Ao longo dos levantamentos, quando necessário, podem ser realizados remanejamentos de servidores e contratações de novos profissionais, garantindo o adequado funcionamento das unidades escolares e a qualidade do ensino oferecido pela rede estadual.

 
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
