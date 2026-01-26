Inscrições para o Prouni 2026 começam nesta segunda-feira

Começam nesta segunda-feira (26) as inscrições para o processo seletivo do Programa Universidade para Todos (Prouni), referente ao primeiro semestre de 2026. A participação é gratuita e deve ser feita apenas pela internet, por meio do Portal Único de Acesso ao Ensino Superior, com prazo final na próxima quinta-feira (29).

Para participar, o candidato precisa ter concluído o ensino médio e ter realizado o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em 2024 e/ou 2025. Também é exigida média mínima de 450 pontos nas cinco provas do exame, além de não ter obtido nota zero na redação.

De acordo com o edital do Prouni, não podem se inscrever candidatos que tenham declarado participação no Enem como treineiros ou para fins de autoavaliação antes da conclusão do ensino médio. Para efeito de classificação e eventual pré-seleção, será considerada a edição do Enem em que o estudante alcançou a melhor média.

O Ministério da Educação informa ainda que os candidatos devem atender a pelo menos uma das seguintes condições: ter cursado todo o ensino médio em escola pública; ter estudado integralmente em instituição privada como bolsista integral; ter feito parte do ensino médio em escola pública e parte em instituição privada como bolsista integral; ter estudado parcialmente em escola pública e parcialmente em escola privada como bolsista parcial; ter cursado todo o ensino médio em instituição privada como bolsista parcial ou sem bolsa; ser pessoa com deficiência, conforme a legislação; ou ser professor da rede pública de ensino, exclusivamente para concorrer a cursos de licenciatura e pedagogia voltados à formação de professores da educação básica. Neste último caso, não se aplica o limite de renda exigido para os demais participantes.

No ato da inscrição, o candidato deve escolher se concorrerá às bolsas de ampla concorrência ou às destinadas às políticas afirmativas, voltadas a pessoas com deficiência e a candidatos autodeclarados indígenas, pardos ou pretos.

Segundo o Ministério da Educação, para concorrer às bolsas integrais, a renda familiar bruta mensal por pessoa não pode ultrapassar um salário mínimo e meio. Já para as bolsas parciais, o limite é de até três salários mínimos por pessoa.