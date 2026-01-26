Terça, 27 de Janeiro de 2026
20°C 34°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Prouni 2026: inscrições para o 1º semestre começam nesta segunda

Processo é gratuito e deve ser feito exclusivamente pela internet

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
26/01/2026 às 10h37

Começam nesta segunda-feira (26) as inscrições do processo seletivo para o primeiro semestre de 2026 do Programa Universidade para Todos (Prouni). O processo é gratuito e deve ser feito exclusivamente pela internet, por meio do Portal Único de Acesso ao Ensino Superior, até a próxima quinta-feira (29).

Para se inscrever no processo seletivo é necessário que o estudante tenha completado o ensino médio; participado de edições do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2024 e/ou 2025; obtido, no mínimo, 450 pontos na média das cinco provas do exame; e não tenha zerado a prova da redação do Enem.

O edital do Prouni também veda a inscrição para quem declarou ter participado do Enem na condição de treineiro ou para autoavaliação, antes de concluir o ensino médio. Para fins de classificação e eventual pré-seleção no processo seletivo, será utilizada a edição do Enem em que o estudante obteve a melhor média.

Ainda de acordo com o Ministério da Educação, os candidatos precisam atender a pelo menos uma das seguintes condições:

- ter feito o ensino médio integralmente em escola da rede pública;

- ter feito o ensino médio integralmente em instituição privada na condição de bolsista integral da respectiva instituição;

- ter feito o ensino médio parcialmente em escola da rede pública e parcialmente em instituição privada na condição de bolsista integral da respectiva instituição;

- ter feito o ensino médio parcialmente em escola da rede pública e parcialmente em instituição privada na condição de bolsista parcial da respectiva instituição;

- ter feito o ensino médio integralmente em instituição privada na condição de bolsista parcial da respectiva instituição ou sem a condição de bolsista;

- ser uma pessoa com deficiência na forma prevista na legislação;

- ser professor da rede pública de ensino, exclusivamente para concorrer aos cursos de licenciatura e pedagogia, destinados à formação do magistério da educação básica. Nesse último caso, não é aplicado o limite de renda exigido aos demais candidatos.

No momento da inscrição, o candidato deve optar por concorrer às bolsas destinadas à ampla concorrência ou àquelas destinadas à implementação de políticas afirmativas referentes a pessoas com deficiência e autodeclaradas indígenas, pardas ou pretas.

“No caso da escolha das bolsas integrais, é necessário que a renda familiar bruta mensal por pessoa não exceda o valor de 1,5 salário mínimo. Já para escolher bolsas parciais, é preciso que a renda familiar bruta mensal por pessoa não exceda o valor de 3 salários mínimos”, destacou a pasta.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Educação Há 10 horas

TV Brasil: racismo na escola é tema do Caminhos da Reportagem

Episódio premiado será reprisado nesta segunda (26), às 23h

 (Foto: Divulgação 20ªCRE)
Educação Há 17 horas

20ª CRE realiza estudos sobre quadros de pessoal da rede estadual

Levantamento busca apoiar o planejamento das escolas para o Ano Letivo de 2026

 (Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil)
Educação Há 17 horas

Inscrições para o Prouni 2026 começam nesta segunda-feira

Processo seletivo para o primeiro semestre segue até quinta-feira e é realizado exclusivamente pela internet
Educação Há 2 dias

Enamed reforça importância de fiscalizar cursos, dizem especialistas

30% das faculdades de medicina tiveram desempenho insatisfatório

 © Tomaz Silva/Agência Brasil
Educação Há 3 dias

CNU 2025: resultado da prova discursiva está disponível

Os resultados foram publicados em edição extra do Diário Oficial

Tenente Portela, RS
21°
Tempo nublado
Mín. 20° Máx. 34°
21° Sensação
1.03 km/h Vento
67% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h03 Nascer do sol
19h31 Pôr do sol
Quarta
35° 19°
Quinta
33° 17°
Sexta
30° 17°
Sábado
28° 16°
Domingo
32° 14°
Últimas notícias
Geral Há 7 horas

Brumadinho: Corte alemã marca audiências em ação contra TÜV SÜD AG
Economia Há 7 horas

Governo prorroga até março prazo para pedido de ressarcimento do INSS
Câmara Há 8 horas

Comissão aprova projeto que permite levar bicicletas no transporte coletivo
Justiça Há 8 horas

Entidades vão ao STF para barrar lei de SC que proíbe cotas raciais
Geral Há 9 horas

INSS: em 13 dias, fila nacional iniciou análise de 105 mil benefícios

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Uma caminhada no jornalismo
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,28 -0,10%
Euro
R$ 6,27 -0,07%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 493,380,85 +0,50%
Ibovespa
178,720,69 pts -0.08%
Mega-Sena
Concurso 2964 (24/01/26)
03
09
15
17
30
60
Ver detalhes
Quina
Concurso 6937 (26/01/26)
16
17
46
56
70
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3597 (26/01/26)
01
04
05
07
10
11
13
14
15
16
19
20
21
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2880 (26/01/26)
10
23
24
26
27
38
39
40
42
46
47
51
58
59
67
69
87
89
94
96
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2917 (26/01/26)
04
09
20
34
36
42
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias